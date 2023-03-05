https://ria.ru/20230305/zaporozhe-1855970502.html
Город Запорожье вернет статус столицы после освобождения, заявил Рогов
Город Запорожье вернет статус столицы после освобождения, заявил Рогов - РИА Новости, 05.03.2023
Город Запорожье вернет статус столицы после освобождения, заявил Рогов
Статус столицы Запорожской области городу Запорожью вернется после его освобождения от украинских войск, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T15:19
2023-03-05T15:19
2023-03-05T15:19
в мире
запорожье
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Статус столицы Запорожской области городу Запорожью вернется после его освобождения от украинских войск, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Ранее врио губернатора региона издал указ, согласно которому территория Запорожской области разделена на 16 административных единиц, а столицей региона официально стал Мелитополь. "Сейчас областной центр, город Запорожье, оккупирован украинскими боевиками. Поэтому административным центром региона официально стал Мелитополь. Но как только город Запорожье будет освобожден от украинской оккупации, к нему снова вернется статус столицы Запорожской области", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230305/vsu-1855935077.html
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в мире, запорожье, запорожская область, владимир рогов, киев
В мире, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Киев
Город Запорожье вернет статус столицы после освобождения, заявил Рогов
Член ГСА Рогов: город Запорожье вернет статус столицы после освобождения
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Статус столицы Запорожской области городу Запорожью вернется после его освобождения от украинских войск, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее врио губернатора региона издал указ, согласно которому территория Запорожской области разделена на 16 административных единиц, а столицей региона официально стал Мелитополь.
"Сейчас областной центр, город Запорожье, оккупирован украинскими боевиками. Поэтому административным центром региона официально стал Мелитополь. Но как только город Запорожье будет освобожден от украинской оккупации, к нему снова вернется статус столицы Запорожской области", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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