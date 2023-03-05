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ВСУ обстреляли Юрьевку в ЛНР, погиб один человек
ВСУ обстреляли Юрьевку в ЛНР, погиб один человек - РИА Новости, 05.03.2023
ВСУ обстреляли Юрьевку в ЛНР, погиб один человек
ВСУ обстреляли Юрьевку в Луганской Народной Республике, погиб один человек, еще двое пострадали, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T06:20
2023-03-05T06:20
2023-03-05T06:31
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. ВСУ обстреляли Юрьевку в Луганской Народной Республике, погиб один человек, еще двое пострадали, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.Ранее ведомство заявило, что обстрел произошел в субботу в 18.40, украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230305/dnr-1855906193.html
луганская народная республика
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РИА Новости
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происшествия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика
ВСУ обстреляли Юрьевку в ЛНР, погиб один человек
При обстреле украинскими войсками Юрьевки в ЛНР погиб человек, еще двое получили ранения