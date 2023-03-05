https://ria.ru/20230305/yurevka-1855918982.html

ВСУ обстреляли Юрьевку в ЛНР, погиб один человек

ВСУ обстреляли Юрьевку в ЛНР, погиб один человек - РИА Новости, 05.03.2023

ВСУ обстреляли Юрьевку в ЛНР, погиб один человек

ВСУ обстреляли Юрьевку в Луганской Народной Республике, погиб один человек, еще двое пострадали, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T06:20

2023-03-05T06:20

2023-03-05T06:31

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. ВСУ обстреляли Юрьевку в Луганской Народной Республике, погиб один человек, еще двое пострадали, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.Ранее ведомство заявило, что обстрел произошел в субботу в 18.40, украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230305/dnr-1855906193.html

луганская народная республика

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2023

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происшествия, луганская народная республика