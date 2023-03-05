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ВСУ обстреляли Юрьевку в ЛНР, погиб один человек - РИА Новости, 05.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:20 05.03.2023 (обновлено: 06:31 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/yurevka-1855918982.html
ВСУ обстреляли Юрьевку в ЛНР, погиб один человек
ВСУ обстреляли Юрьевку в ЛНР, погиб один человек - РИА Новости, 05.03.2023
ВСУ обстреляли Юрьевку в ЛНР, погиб один человек
ВСУ обстреляли Юрьевку в Луганской Народной Республике, погиб один человек, еще двое пострадали, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T06:20
2023-03-05T06:31
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. ВСУ обстреляли Юрьевку в Луганской Народной Республике, погиб один человек, еще двое пострадали, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.Ранее ведомство заявило, что обстрел произошел в субботу в 18.40, украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230305/dnr-1855906193.html
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происшествия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика
ВСУ обстреляли Юрьевку в ЛНР, погиб один человек

При обстреле украинскими войсками Юрьевки в ЛНР погиб человек, еще двое получили ранения

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. ВСУ обстреляли Юрьевку в Луганской Народной Республике, погиб один человек, еще двое пострадали, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.
Ранее ведомство заявило, что обстрел произошел в субботу в 18.40, украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS.
«
"В результате обстрела населенного пункта Юрьевка с применением РСЗО HIMARS (две ракеты) погиб один мирный житель, еще двое мужчин получили ранения различной степени тяжести", — уточнили в представительстве.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная Республика
 
 
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