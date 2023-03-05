https://ria.ru/20230305/yasinovataya-1856012859.html

В Ясиноватой 50 человек погибли за год из-за украинских обстрелов

В Ясиноватой 50 человек погибли за год из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 05.03.2023

В Ясиноватой 50 человек погибли за год из-за украинских обстрелов

В городе Ясиноватая в ДНР за 2022 год от обстрелов со стороны украинских военных получили ранения более 170 человек и порядка 50 погибли, заявил глава... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T20:17

2023-03-05T20:17

2023-03-05T20:17

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. В городе Ясиноватая в ДНР за 2022 год от обстрелов со стороны украинских военных получили ранения более 170 человек и порядка 50 погибли, заявил глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко. Ясиноватая находится в 14 км к северу от центра Донецка. Рядом проходит линия боевого соприкосновения. В частности, к западу от Ясиноватой находится город Авдеевка, который штурмуют российские военные. На 2022 год население Ясиноватой составляло 32 тысячи человек. "В городе Ясиноватая более 170 человек за прошлый год получили ранения и порядка 50, которые погибли", - заявил Шевченко в интервью донецкому телеканалу "Оплот ТВ". По его словам, сейчас в городе проживают "не более 15 тысяч человек". "За последний год у нас из гражданских домов разрушено более двух тысяч домов", - рассказал Шевченко. Несмотря на то, что обстрелы продолжаются, власти параллельно восстанавливают уже пострадавшие дома, сообщил мэр. "У нас ситуация, когда на одной улице дом разбивается, на соседней он восстанавливается. Мы делаем это постоянно и дальше будем делать. Поэтому большой процент разбитого жилья, при этом процент восстановленного тоже очень высок. Мы все это делаем параллельно - враг разбивает, мы восстанавливаем", - отметил он. Кроме того, от осколков и взрывной волны пострадало большое количество окон. "У нас разбито более 10 тысяч окон, порядка 4 тысяч окон мы поменяли в прошлом году. Оставшуюся часть будем менять в этом году. Обязательно дойдем до каждого. У нас есть случаи, когда один и тот же дом разбивается второй, третий раз. Будем делать все, чтобы люди могли там жить", - рассказал мэр. Во время одного из обстрелов пострадало и здание городской администрации, причем Шевченко и его коллеги в этот момент были на работе. Чудом никто не пострадал.

https://ria.ru/20221128/zhiteli-1834890914.html

https://ria.ru/20191126/1561606427.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

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ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, происшествия