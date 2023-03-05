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В Ростовской области сотрудника ФСИН подозревают в получении взятки - РИА Новости, 05.03.2023
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16:12 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/vzyatka-1855979547.html
В Ростовской области сотрудника ФСИН подозревают в получении взятки
В Ростовской области сотрудника ФСИН подозревают в получении взятки - РИА Новости, 05.03.2023
В Ростовской области сотрудника ФСИН подозревают в получении взятки
Сотрудник ГУФСИН России по Ростовской области подозревается в получении взятки от заключенного, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T16:12
2023-03-05T16:12
происшествия
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар – РИА Новости. Сотрудник ГУФСИН России по Ростовской области подозревается в получении взятки от заключенного, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ГУФСИН России по Ростовской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в ноябре 2022 мужчина потребовал от одного из осужденных взятку в сумме 100 тысяч рублей за улучшение условий содержания последнего. Эти деньги он получил через посредников. Уточняется, что в момент совершения преступления подозреваемый исполнял обязанности начальника отряда группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в СИЗО №5 ГУФСИН России по Ростовской области. "После совершения преступления сотрудник ГУФСИН был задержан. В ходе допроса подозреваемый признал вину в полном объеме", - рассказали в региональном СУСК РФ. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде запрета определенных действий. Также проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.
https://ria.ru/20230303/vzyatki-1855753176.html
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происшествия, россия, ростовская область
Происшествия, Россия, Ростовская область
В Ростовской области сотрудника ФСИН подозревают в получении взятки

СК: в Ростовской области сотрудника ФСИН подозревают в получении взятки от заключенного

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар – РИА Новости. Сотрудник ГУФСИН России по Ростовской области подозревается в получении взятки от заключенного, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ГУФСИН России по Ростовской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в ноябре 2022 мужчина потребовал от одного из осужденных взятку в сумме 100 тысяч рублей за улучшение условий содержания последнего. Эти деньги он получил через посредников.
Уточняется, что в момент совершения преступления подозреваемый исполнял обязанности начальника отряда группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в СИЗО №5 ГУФСИН России по Ростовской области.
"После совершения преступления сотрудник ГУФСИН был задержан. В ходе допроса подозреваемый признал вину в полном объеме", - рассказали в региональном СУСК РФ. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде запрета определенных действий. Также проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.
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