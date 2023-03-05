https://ria.ru/20230305/vzryv-1855966430.html

В Тегеране четыре человека погибли из-за взрыва в жилом доме

В Тегеране четыре человека погибли из-за взрыва в жилом доме - РИА Новости, 05.03.2023

В Тегеране четыре человека погибли из-за взрыва в жилом доме

Как минимум четыре человека погибли, еще трое получили ранения в результате взрыва в жилом доме в Тегеране, передает агентство Tasnim со ссылкой на заместителя... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T15:00

2023-03-05T15:00

2023-03-05T15:00

в мире

тегеран (город)

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/38/1563953811_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_2a2d5cbbaee0fc1f5b5e4e2a7cd732dd.jpg

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Как минимум четыре человека погибли, еще трое получили ранения в результате взрыва в жилом доме в Тегеране, передает агентство Tasnim со ссылкой на заместителя главы полицейского управления иранской столицы. "В результате взрыва в жилом доме на улице Мазандаран в Тегеране четыре человека погибли, трое получили серьезные ранения и были доставлены в медицинские центры сотрудниками скорой помощи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230304/pakistan-1855792384.html

тегеран (город)

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тегеран (город), иран