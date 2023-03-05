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В Тегеране четыре человека погибли из-за взрыва в жилом доме
В Тегеране четыре человека погибли из-за взрыва в жилом доме - РИА Новости, 05.03.2023
В Тегеране четыре человека погибли из-за взрыва в жилом доме
Как минимум четыре человека погибли, еще трое получили ранения в результате взрыва в жилом доме в Тегеране, передает агентство Tasnim со ссылкой на заместителя... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T15:00
2023-03-05T15:00
2023-03-05T15:00
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Как минимум четыре человека погибли, еще трое получили ранения в результате взрыва в жилом доме в Тегеране, передает агентство Tasnim со ссылкой на заместителя главы полицейского управления иранской столицы. "В результате взрыва в жилом доме на улице Мазандаран в Тегеране четыре человека погибли, трое получили серьезные ранения и были доставлены в медицинские центры сотрудниками скорой помощи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230304/pakistan-1855792384.html
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в мире, тегеран (город), иран
В мире, Тегеран (город), Иран
В Тегеране четыре человека погибли из-за взрыва в жилом доме
В Тегеране четыре человека погибли из-за взрыва в жилом доме, трое получили ранения