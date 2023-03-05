Володин на одном примере показал отношение США к Европе
Спикер ГД Володин: США заставляют Европу финансировать Украину в ущерб своих интересов
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин выступает на первом пленарном заседании весенней сессии
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выступает на первом пленарном заседании весенней сессии. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уличил США в том, что они принуждают другие страны финансировать Киев, хотя сами тратят на это значительно меньше.
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"Вашингтон в очередной раз показал, что основной принцип его политики — использовать другие страны для достижения своих интересов. США заставляют государства Европы финансировать киевский режим ценой благополучия собственных граждан. Но, как оказывается, несут издержки значительно меньше, чем другие", — написал он в Telegram-канале.
По словам Володина, по расходам на поддержку Украины США занимают только 12-е место — их затраты составляют 0,37 процента от ВВП. При этом Польша тратит 2,10 процента от ВВП, а дальше идут Эстония, Латвия, Чехия, Литва, Словакия, Болгария, Мальта, Норвегия, Румыния и Кипр.
Кроме того, страны Евросоюза несут дополнительные издержки из-за антироссийских санкций, которые бумерангом ударили по их экономике. Так, общий объем поддержки европейской энергетики составил 570 миллиардов евро. Германии это стоило 7,2 процента ВВП, привел цифры спикер Госдумы.
"Продолжая поставки оружия Киеву, лидеры ЕС действуют вопреки национальным интересам за счет европейских граждан", — заключил он.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.