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Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР из HIMARS - РИА Новости, 05.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 05.03.2023 (обновлено: 11:41 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/volnovakha-1855940409.html
Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР из HIMARS
Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР из HIMARS - РИА Новости, 05.03.2023
Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР из HIMARS
Украинские войска в воскресенье утром выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по городу Волноваха в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T11:17
2023-03-05T11:41
специальная военная операция на украине
происшествия
волноваха
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по городу Волноваха в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Районный центр Волноваха находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли сильные бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. Пятого марта в Волновахе погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР.
волноваха
донецкая народная республика
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происшествия, волноваха, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР из HIMARS

Представительство ДНР: украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Волновахе

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по городу Волноваха в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 - н.п. Богатырь – н.п. Волноваха: выпущено 2 ракеты из РСЗО "HIMARS", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Районный центр Волноваха находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли сильные бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. Пятого марта в Волновахе погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолновахаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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