https://ria.ru/20230305/volnovakha-1855940409.html

Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР из HIMARS

Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР из HIMARS - РИА Новости, 05.03.2023

Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР из HIMARS

Украинские войска в воскресенье утром выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по городу Волноваха в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T11:17

2023-03-05T11:17

2023-03-05T11:41

специальная военная операция на украине

происшествия

волноваха

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по городу Волноваха в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Районный центр Волноваха находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли сильные бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. Пятого марта в Волновахе погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР.

волноваха

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волноваха, донецкая народная республика, вооруженные силы украины