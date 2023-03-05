Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР из HIMARS
Представительство ДНР: украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Волновахе
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по городу Волноваха в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 - н.п. Богатырь – н.п. Волноваха: выпущено 2 ракеты из РСЗО "HIMARS", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Районный центр Волноваха находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли сильные бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. Пятого марта в Волновахе погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР.