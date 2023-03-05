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"Поставят перед фактом". Запад готовит раздел Украины надвое, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 05.03.2023 (обновлено: 22:22 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/ukraina-1856012561.html
"Поставят перед фактом". Запад готовит раздел Украины надвое, пишут СМИ
"Поставят перед фактом". Запад готовит раздел Украины надвое, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2023
"Поставят перед фактом". Запад готовит раздел Украины надвое, пишут СМИ
США и союзники собираются закончить конфликт на Украине путем мирных переговоров, допуская при этом раздел страны на две части, заявил обозреватель National... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T20:16
2023-03-05T22:22
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
донбасс
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США и союзники собираются закончить конфликт на Украине путем мирных переговоров, допуская при этом раздел страны на две части, заявил обозреватель National Review Ноа Ротман."Энтузиазм Запада в отношении украинского вопроса продолжит снижаться до тех пор, пока правительство Зеленского не поставят перед свершившимся фактом. В этот момент Украина будет буквально разделена, причем с одобрения ее так называемых сторонников", — говорится в статье.По мнению автора, ВСУ слишком слабы, чтобы оказать сопротивление российским войскам и выйти на границы Украины 1991 года. Кроме того, операции по контрнаступлению и захвату Донбасса и Крыма обойдутся американским и европейским союзникам слишком дорого, поскольку потребуют огромного количества боеприпасов, техники, а также поддержки с воздуха и доступа к иностранным разведданным, отметил Ротман.Российская сторона, напротив, не собирается уступать ни пяди новых территорий. В такой ситуации наиболее реалистичным выглядит сценарий раздробления Украины по итогам дипломатических переговоров, считает эксперт.Берлин, Париж и Вашингтон согласятся с существованием дестабилизированного государства на границе НАТО. Тяжелее такое решение дастся странам Прибалтики и Польше, подытожил он.
https://ria.ru/20230305/ssha-1855983828.html
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855979410.html
украина
сша
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Кирилл Иванников
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, донбасс
В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Донбасс
"Поставят перед фактом". Запад готовит раздел Украины надвое, пишут СМИ

National Review: Запад готовится к разделу Украины надвое после завершения конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США и союзники собираются закончить конфликт на Украине путем мирных переговоров, допуская при этом раздел страны на две части, заявил обозреватель National Review Ноа Ротман.
"Энтузиазм Запада в отношении украинского вопроса продолжит снижаться до тех пор, пока правительство Зеленского не поставят перед свершившимся фактом. В этот момент Украина будет буквально разделена, причем с одобрения ее так называемых сторонников", — говорится в статье.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
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По мнению автора, ВСУ слишком слабы, чтобы оказать сопротивление российским войскам и выйти на границы Украины 1991 года.
Кроме того, операции по контрнаступлению и захвату Донбасса и Крыма обойдутся американским и европейским союзникам слишком дорого, поскольку потребуют огромного количества боеприпасов, техники, а также поддержки с воздуха и доступа к иностранным разведданным, отметил Ротман.
Российская сторона, напротив, не собирается уступать ни пяди новых территорий. В такой ситуации наиболее реалистичным выглядит сценарий раздробления Украины по итогам дипломатических переговоров, считает эксперт.
Берлин, Париж и Вашингтон согласятся с существованием дестабилизированного государства на границе НАТО. Тяжелее такое решение дастся странам Прибалтики и Польше, подытожил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныНАТОДонбасс
 
 
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