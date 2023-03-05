https://ria.ru/20230305/ukraina-1856012561.html

"Поставят перед фактом". Запад готовит раздел Украины надвое, пишут СМИ

"Поставят перед фактом". Запад готовит раздел Украины надвое, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2023

"Поставят перед фактом". Запад готовит раздел Украины надвое, пишут СМИ

США и союзники собираются закончить конфликт на Украине путем мирных переговоров, допуская при этом раздел страны на две части, заявил обозреватель National... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T20:16

2023-03-05T20:16

2023-03-05T22:22

в мире

украина

сша

вооруженные силы украины

нато

специальная военная операция на украине

донбасс

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США и союзники собираются закончить конфликт на Украине путем мирных переговоров, допуская при этом раздел страны на две части, заявил обозреватель National Review Ноа Ротман."Энтузиазм Запада в отношении украинского вопроса продолжит снижаться до тех пор, пока правительство Зеленского не поставят перед свершившимся фактом. В этот момент Украина будет буквально разделена, причем с одобрения ее так называемых сторонников", — говорится в статье.По мнению автора, ВСУ слишком слабы, чтобы оказать сопротивление российским войскам и выйти на границы Украины 1991 года. Кроме того, операции по контрнаступлению и захвату Донбасса и Крыма обойдутся американским и европейским союзникам слишком дорого, поскольку потребуют огромного количества боеприпасов, техники, а также поддержки с воздуха и доступа к иностранным разведданным, отметил Ротман.Российская сторона, напротив, не собирается уступать ни пяди новых территорий. В такой ситуации наиболее реалистичным выглядит сценарий раздробления Украины по итогам дипломатических переговоров, считает эксперт.Берлин, Париж и Вашингтон согласятся с существованием дестабилизированного государства на границе НАТО. Тяжелее такое решение дастся странам Прибалтики и Польше, подытожил он.

https://ria.ru/20230305/ssha-1855983828.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855979410.html

украина

сша

донбасс

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, донбасс