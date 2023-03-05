"Поставят перед фактом". Запад готовит раздел Украины надвое, пишут СМИ
National Review: Запад готовится к разделу Украины надвое после завершения конфликта
© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США и союзники собираются закончить конфликт на Украине путем мирных переговоров, допуская при этом раздел страны на две части, заявил обозреватель National Review Ноа Ротман.
"Энтузиазм Запада в отношении украинского вопроса продолжит снижаться до тех пор, пока правительство Зеленского не поставят перед свершившимся фактом. В этот момент Украина будет буквально разделена, причем с одобрения ее так называемых сторонников", — говорится в статье.
По мнению автора, ВСУ слишком слабы, чтобы оказать сопротивление российским войскам и выйти на границы Украины 1991 года.
Кроме того, операции по контрнаступлению и захвату Донбасса и Крыма обойдутся американским и европейским союзникам слишком дорого, поскольку потребуют огромного количества боеприпасов, техники, а также поддержки с воздуха и доступа к иностранным разведданным, отметил Ротман.
Российская сторона, напротив, не собирается уступать ни пяди новых территорий. В такой ситуации наиболее реалистичным выглядит сценарий раздробления Украины по итогам дипломатических переговоров, считает эксперт.
Берлин, Париж и Вашингтон согласятся с существованием дестабилизированного государства на границе НАТО. Тяжелее такое решение дастся странам Прибалтики и Польше, подытожил он.