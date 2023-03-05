https://ria.ru/20230305/tsar-1855980751.html
Президент ЦАР заявил о внешнем вмешательстве в дела страны
Президент ЦАР заявил о внешнем вмешательстве в дела страны - РИА Новости, 05.03.2023
Президент ЦАР заявил о внешнем вмешательстве в дела страны
Центральноафриканская республика (ЦАР) сталкивается с внешним вмешательством, не может обеспечить свою безопасность и обороноспособность из-за эмбарго на... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T16:15
2023-03-05T16:15
2023-03-05T16:15
в мире
цар
фостен-арканж туадера
катар
доха
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/18/1560121888_0:0:2763:1555_1920x0_80_0_0_748a496a45d88ea35f99cd7fe116a04c.jpg
ДОХА, 5 мар - РИА Новости. Центральноафриканская республика (ЦАР) сталкивается с внешним вмешательством, не может обеспечить свою безопасность и обороноспособность из-за эмбарго на продажу оружия ее правительству, заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на открытии Пятой конференции ООН по вопросу наименее развитых стран в Катаре. "ЦАР удалось добиться прогресса в вопросах безопасности и национального примирения, но его недостаточно из-за незаконного и несправедливого эмбраго на оружейные поставки, что представляет собой вмешательство извне и мешает правительству реализовать национальную программу по повышению обороноспособности", - отметил Туадера. Кроме того, президент ЦАР обвинил международных партнеров в создании препятствий для развития и прогресса страны из-за приостановки выделения помощи от международных организаций ее правительству. "Без финансовой и технической помощи от международных партнеров, ЕС, Всемирного банка затруднены условия для перехода к процветанию, и население ЦАР оказалось в заложниках, поэтому республика призывает снять меры по приостановке финансовой помощи, введенные три года назад", - добавил президент. В воскресенье в Дохе началась Пятая конференция ООН по вопросу наименее развитых стран, в список которых входит и Центральноафриканская республика.
https://ria.ru/20230303/bangi-1855575684.html
https://ria.ru/20230304/kongo-1855894851.html
цар
катар
доха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/18/1560121888_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_5b0d2102c063e5b13a0e3ac848825fd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар, фостен-арканж туадера, катар, доха, оон
В мире, ЦАР, Фостен-Арканж Туадера, Катар, Доха, ООН
Президент ЦАР заявил о внешнем вмешательстве в дела страны
Президент ЦАР: страна сталкивается с внешним вмешательством, которое мешает безопасности
ДОХА, 5 мар - РИА Новости. Центральноафриканская республика (ЦАР) сталкивается с внешним вмешательством, не может обеспечить свою безопасность и обороноспособность из-за эмбарго на продажу оружия ее правительству, заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на открытии Пятой конференции ООН по вопросу наименее развитых стран в Катаре.
"ЦАР удалось добиться прогресса в вопросах безопасности и национального примирения, но его недостаточно из-за незаконного и несправедливого эмбраго на оружейные поставки, что представляет собой вмешательство извне и мешает правительству реализовать национальную программу по повышению обороноспособности", - отметил Туадера.
В Банги протестуют против требований прекратить сотрудничество с Россией
Кроме того, президент ЦАР обвинил международных партнеров в создании препятствий для развития и прогресса страны из-за приостановки выделения помощи от международных организаций ее правительству.
"Без финансовой и технической помощи от международных партнеров, ЕС
, Всемирного банка
затруднены условия для перехода к процветанию, и население ЦАР оказалось в заложниках, поэтому республика призывает снять меры по приостановке финансовой помощи, введенные три года назад", - добавил президент.
В воскресенье в Дохе
началась Пятая конференция ООН по вопросу наименее развитых стран, в список которых входит и Центральноафриканская республика.
ДР Конго не должна винить Францию во внутренних конфликтах, заявил Макрон