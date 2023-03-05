https://ria.ru/20230305/tsar-1855980751.html

Президент ЦАР заявил о внешнем вмешательстве в дела страны

Президент ЦАР заявил о внешнем вмешательстве в дела страны - РИА Новости, 05.03.2023

Президент ЦАР заявил о внешнем вмешательстве в дела страны

Центральноафриканская республика (ЦАР) сталкивается с внешним вмешательством, не может обеспечить свою безопасность и обороноспособность из-за эмбарго на... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T16:15

2023-03-05T16:15

2023-03-05T16:15

в мире

цар

фостен-арканж туадера

катар

доха

оон

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ДОХА, 5 мар - РИА Новости. Центральноафриканская республика (ЦАР) сталкивается с внешним вмешательством, не может обеспечить свою безопасность и обороноспособность из-за эмбарго на продажу оружия ее правительству, заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на открытии Пятой конференции ООН по вопросу наименее развитых стран в Катаре. "ЦАР удалось добиться прогресса в вопросах безопасности и национального примирения, но его недостаточно из-за незаконного и несправедливого эмбраго на оружейные поставки, что представляет собой вмешательство извне и мешает правительству реализовать национальную программу по повышению обороноспособности", - отметил Туадера. Кроме того, президент ЦАР обвинил международных партнеров в создании препятствий для развития и прогресса страны из-за приостановки выделения помощи от международных организаций ее правительству. "Без финансовой и технической помощи от международных партнеров, ЕС, Всемирного банка затруднены условия для перехода к процветанию, и население ЦАР оказалось в заложниках, поэтому республика призывает снять меры по приостановке финансовой помощи, введенные три года назад", - добавил президент. В воскресенье в Дохе началась Пятая конференция ООН по вопросу наименее развитых стран, в список которых входит и Центральноафриканская республика.

https://ria.ru/20230303/bangi-1855575684.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, цар, фостен-арканж туадера, катар, доха, оон