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Президент ЦАР заявил о внешнем вмешательстве в дела страны - РИА Новости, 05.03.2023
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16:15 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/tsar-1855980751.html
Президент ЦАР заявил о внешнем вмешательстве в дела страны
Президент ЦАР заявил о внешнем вмешательстве в дела страны - РИА Новости, 05.03.2023
Президент ЦАР заявил о внешнем вмешательстве в дела страны
Центральноафриканская республика (ЦАР) сталкивается с внешним вмешательством, не может обеспечить свою безопасность и обороноспособность из-за эмбарго на... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T16:15
2023-03-05T16:15
в мире
цар
фостен-арканж туадера
катар
доха
оон
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ДОХА, 5 мар - РИА Новости. Центральноафриканская республика (ЦАР) сталкивается с внешним вмешательством, не может обеспечить свою безопасность и обороноспособность из-за эмбарго на продажу оружия ее правительству, заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на открытии Пятой конференции ООН по вопросу наименее развитых стран в Катаре. "ЦАР удалось добиться прогресса в вопросах безопасности и национального примирения, но его недостаточно из-за незаконного и несправедливого эмбраго на оружейные поставки, что представляет собой вмешательство извне и мешает правительству реализовать национальную программу по повышению обороноспособности", - отметил Туадера. Кроме того, президент ЦАР обвинил международных партнеров в создании препятствий для развития и прогресса страны из-за приостановки выделения помощи от международных организаций ее правительству. "Без финансовой и технической помощи от международных партнеров, ЕС, Всемирного банка затруднены условия для перехода к процветанию, и население ЦАР оказалось в заложниках, поэтому республика призывает снять меры по приостановке финансовой помощи, введенные три года назад", - добавил президент. В воскресенье в Дохе началась Пятая конференция ООН по вопросу наименее развитых стран, в список которых входит и Центральноафриканская республика.
https://ria.ru/20230303/bangi-1855575684.html
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в мире, цар, фостен-арканж туадера, катар, доха, оон
В мире, ЦАР, Фостен-Арканж Туадера, Катар, Доха, ООН
Президент ЦАР заявил о внешнем вмешательстве в дела страны

Президент ЦАР: страна сталкивается с внешним вмешательством, которое мешает безопасности

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 5 мар - РИА Новости. Центральноафриканская республика (ЦАР) сталкивается с внешним вмешательством, не может обеспечить свою безопасность и обороноспособность из-за эмбарго на продажу оружия ее правительству, заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на открытии Пятой конференции ООН по вопросу наименее развитых стран в Катаре.
"ЦАР удалось добиться прогресса в вопросах безопасности и национального примирения, но его недостаточно из-за незаконного и несправедливого эмбраго на оружейные поставки, что представляет собой вмешательство извне и мешает правительству реализовать национальную программу по повышению обороноспособности", - отметил Туадера.
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Кроме того, президент ЦАР обвинил международных партнеров в создании препятствий для развития и прогресса страны из-за приостановки выделения помощи от международных организаций ее правительству.
"Без финансовой и технической помощи от международных партнеров, ЕС, Всемирного банка затруднены условия для перехода к процветанию, и население ЦАР оказалось в заложниках, поэтому республика призывает снять меры по приостановке финансовой помощи, введенные три года назад", - добавил президент.
В воскресенье в Дохе началась Пятая конференция ООН по вопросу наименее развитых стран, в список которых входит и Центральноафриканская республика.
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