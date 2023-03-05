https://ria.ru/20230305/trevoga-1856019312.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.03.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T21:22
2023-03-05T21:22
2023-03-05T21:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В воскресенье тревога в отдельных регионах Украины объявлялась уже четыре раза. По данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги в Черниговской и Сумской областях Украины прозвучали в 21.08 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
украина
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в мире, украина, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Черниговской и Сумской областях