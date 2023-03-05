Рейтинг@Mail.ru
Телеведущий Соловьев попал под обстрел в ДНР - РИА Новости, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 05.03.2023 (обновлено: 20:52 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/televeduschiy-1856012067.html
Телеведущий Соловьев попал под обстрел в ДНР
Телеведущий Соловьев попал под обстрел в ДНР - РИА Новости, 05.03.2023
Телеведущий Соловьев попал под обстрел в ДНР
Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел во время поездки в Донецкую Народную Республику, заявил он в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T20:14
2023-03-05T20:52
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
волновахский район
владимир соловьев (телеведущий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785347640_0:60:2857:1667_1920x0_80_0_0_2a482bacdec58751fada9f8cc0ef7de5.jpg
БАРНАУЛ, 5 мар — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел во время поездки в Донецкую Народную Республику, заявил он в эфире телеканала "Россия 1"."Мы ехали в Волновахский район к нашим тихоокеанским морпехам 155-й гвардейской бригады, они штурмуют Угледар. &lt;…&gt; Произошла утечка информации, что я должен быть именно в этом подразделении, и за нами стали охотиться, во время нашей беседы с морпехами начались прилеты, они корректировались с квадрокоптера, прилетов было немало", — рассказал он.По словам телеведущего, среди его окружения никто не погиб и не пострадал. Он также отметил, что этот инцидент не остановит его от дальнейших поездок. "Я думаю, что в военной контрразведке разберутся, не в первый раз разбираются, есть вражеские шпионы, так что они знали, где мы будем и когда, поэтому целенаправленно работали по съемочной группе", — подытожил Соловьев.В апреле прошлого года ФСБ сообщила о задержании шести членов организации National Socialism / White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230228/obstrel-1854917726.html
https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1855404442.html
донецкая народная республика
волновахский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785347640_0:0:2539:1904_1920x0_80_0_0_6e945d870a944ef9edc8b4527e6cf941.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, волновахский район, владимир соловьев (телеведущий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Владимир Соловьев (телеведущий)
Телеведущий Соловьев попал под обстрел в ДНР

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что попал под обстрел во время поездки в ДНР

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВладимир Соловьев
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Владимир Соловьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 5 мар — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел во время поездки в Донецкую Народную Республику, заявил он в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы ехали в Волновахский район к нашим тихоокеанским морпехам 155-й гвардейской бригады, они штурмуют Угледар. <…> Произошла утечка информации, что я должен быть именно в этом подразделении, и за нами стали охотиться, во время нашей беседы с морпехами начались прилеты, они корректировались с квадрокоптера, прилетов было немало", — рассказал он.
Микрорайон Текстильщик в Донецке после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Корреспондент Readovka попал под обстрел в Донецке
28 февраля, 17:46
По словам телеведущего, среди его окружения никто не погиб и не пострадал. Он также отметил, что этот инцидент не остановит его от дальнейших поездок.
"Я думаю, что в военной контрразведке разберутся, не в первый раз разбираются, есть вражеские шпионы, так что они знали, где мы будем и когда, поэтому целенаправленно работали по съемочной группе", — подытожил Соловьев.
В апреле прошлого года ФСБ сообщила о задержании шести членов организации National Socialism / White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.03.2023
Вчера, 16:30
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала