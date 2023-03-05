https://ria.ru/20230305/televeduschiy-1856012067.html
Телеведущий Соловьев попал под обстрел в ДНР
Телеведущий Соловьев попал под обстрел в ДНР - РИА Новости, 05.03.2023
Телеведущий Соловьев попал под обстрел в ДНР
Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел во время поездки в Донецкую Народную Республику, заявил он в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T20:14
2023-03-05T20:14
2023-03-05T20:52
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
волновахский район
владимир соловьев (телеведущий)
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БАРНАУЛ, 5 мар — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел во время поездки в Донецкую Народную Республику, заявил он в эфире телеканала "Россия 1"."Мы ехали в Волновахский район к нашим тихоокеанским морпехам 155-й гвардейской бригады, они штурмуют Угледар. <…> Произошла утечка информации, что я должен быть именно в этом подразделении, и за нами стали охотиться, во время нашей беседы с морпехами начались прилеты, они корректировались с квадрокоптера, прилетов было немало", — рассказал он.По словам телеведущего, среди его окружения никто не погиб и не пострадал. Он также отметил, что этот инцидент не остановит его от дальнейших поездок. "Я думаю, что в военной контрразведке разберутся, не в первый раз разбираются, есть вражеские шпионы, так что они знали, где мы будем и когда, поэтому целенаправленно работали по съемочной группе", — подытожил Соловьев.В апреле прошлого года ФСБ сообщила о задержании шести членов организации National Socialism / White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230228/obstrel-1854917726.html
https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1855404442.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецкая народная республика, волновахский район, владимир соловьев (телеведущий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Владимир Соловьев (телеведущий)
Телеведущий Соловьев попал под обстрел в ДНР
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что попал под обстрел во время поездки в ДНР
БАРНАУЛ, 5 мар — РИА Новости.
Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел во время поездки в Донецкую Народную Республику, заявил он в эфире телеканала "Россия 1"
.
"Мы ехали в Волновахский район к нашим тихоокеанским морпехам 155-й гвардейской бригады, они штурмуют Угледар. <…> Произошла утечка информации, что я должен быть именно в этом подразделении, и за нами стали охотиться, во время нашей беседы с морпехами начались прилеты, они корректировались с квадрокоптера, прилетов было немало", — рассказал он.
Корреспондент Readovka попал под обстрел в Донецке
По словам телеведущего, среди его окружения никто не погиб и не пострадал. Он также отметил, что этот инцидент не остановит его от дальнейших поездок.
"Я думаю, что в военной контрразведке разберутся, не в первый раз разбираются, есть вражеские шпионы, так что они знали, где мы будем и когда, поэтому целенаправленно работали по съемочной группе", — подытожил Соловьев.
В апреле прошлого года ФСБ сообщила о задержании шести членов организации National Socialism / White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева
. Члены преступной группы дали признательные показания.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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