https://ria.ru/20230305/televeduschiy-1856012067.html

Телеведущий Соловьев попал под обстрел в ДНР

Телеведущий Соловьев попал под обстрел в ДНР - РИА Новости, 05.03.2023

Телеведущий Соловьев попал под обстрел в ДНР

Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел во время поездки в Донецкую Народную Республику, заявил он в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T20:14

2023-03-05T20:14

2023-03-05T20:52

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

волновахский район

владимир соловьев (телеведущий)

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БАРНАУЛ, 5 мар — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел во время поездки в Донецкую Народную Республику, заявил он в эфире телеканала "Россия 1"."Мы ехали в Волновахский район к нашим тихоокеанским морпехам 155-й гвардейской бригады, они штурмуют Угледар. <…> Произошла утечка информации, что я должен быть именно в этом подразделении, и за нами стали охотиться, во время нашей беседы с морпехами начались прилеты, они корректировались с квадрокоптера, прилетов было немало", — рассказал он.По словам телеведущего, среди его окружения никто не погиб и не пострадал. Он также отметил, что этот инцидент не остановит его от дальнейших поездок. "Я думаю, что в военной контрразведке разберутся, не в первый раз разбираются, есть вражеские шпионы, так что они знали, где мы будем и когда, поэтому целенаправленно работали по съемочной группе", — подытожил Соловьев.В апреле прошлого года ФСБ сообщила о задержании шести членов организации National Socialism / White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230228/obstrel-1854917726.html

https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1855404442.html

донецкая народная республика

волновахский район

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происшествия, донецкая народная республика, волновахский район, владимир соловьев (телеведущий)