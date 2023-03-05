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В Афганистане произошли столкновения иранских пограничников и талибов

В Афганистане произошли столкновения иранских пограничников и талибов - РИА Новости, 05.03.2023

В Афганистане произошли столкновения иранских пограничников и талибов

Столкновения между силами движения "Талибан"* и иранскими пограничниками произошли в афганской провинции Нимроз, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T16:50

2023-03-05T16:50

2023-03-05T16:50

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Столкновения между силами движения "Талибан"* и иранскими пограничниками произошли в афганской провинции Нимроз, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на представителя местного управления безопасности. "Произошло столкновение между силами Исламского Эмирата (используемое талибами название страны – ред.) и иранскими пограничниками в Пул-и-Абришом в провинции Нимроз", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220803/oon-1807114209.html

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в мире, афганистан, талибан, оон