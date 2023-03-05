Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане произошли столкновения иранских пограничников и талибов - РИА Новости, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/stolknoveniya-1855985739.html
В Афганистане произошли столкновения иранских пограничников и талибов
В Афганистане произошли столкновения иранских пограничников и талибов - РИА Новости, 05.03.2023
В Афганистане произошли столкновения иранских пограничников и талибов
Столкновения между силами движения "Талибан"* и иранскими пограничниками произошли в афганской провинции Нимроз, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T16:50
2023-03-05T16:50
в мире
афганистан
талибан
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746351851_0:73:3072:1801_1920x0_80_0_0_4be5de619dded61ae9f0033744610692.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Столкновения между силами движения "Талибан"* и иранскими пограничниками произошли в афганской провинции Нимроз, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на представителя местного управления безопасности. "Произошло столкновение между силами Исламского Эмирата (используемое талибами название страны – ред.) и иранскими пограничниками в Пул-и-Абришом в провинции Нимроз", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220803/oon-1807114209.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746351851_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_86c0970bb176754ea821db7764bc2e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, талибан, оон
В мире, Афганистан, Талибан, ООН
В Афганистане произошли столкновения иранских пограничников и талибов

На юго-западе Афганистана произошли столкновения иранских пограничников и талибов

© AP Photo / Rahmat GulБойцы Талибана*
Бойцы Талибана* - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Rahmat Gul
Бойцы Талибана*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Столкновения между силами движения "Талибан"* и иранскими пограничниками произошли в афганской провинции Нимроз, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на представителя местного управления безопасности.
"Произошло столкновение между силами Исламского Эмирата (используемое талибами название страны – ред.) и иранскими пограничниками в Пул-и-Абришом в провинции Нимроз", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
В ООН стремятся побудить "Талибан"* отмежеваться от "Аль-Каиды"**
3 августа 2022, 23:35
 
В миреАфганистанТалибанООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала