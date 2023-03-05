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Российские войска на Донецком направлении уничтожили 210 украинских военных
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 210 украинских военных - РИА Новости, 05.03.2023
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 210 украинских военных
На Донецком направлении российские войска уничтожили более 210 украинских военнослужащих, американскую установку М109 Paladin и РЛС AN/TPQ-36, сообщили в... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T14:34
2023-03-05T14:34
2023-03-05T15:16
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На Донецком направлении российские войска уничтожили более 210 украинских военнослужащих, американскую установку М109 Paladin и РЛС AN/TPQ-36, сообщили в Минобороны РФ."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, самоходная гаубица "Гвоздика", самоходный миномет "Тюльпан", боевая машина РСЗО "Смерч", а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.Кроме того, в районах населенных пунктов Тоненькое и Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад украинских войск."Также в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сообщили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
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Конашенков об уничтожении более 210 украинских военных на Донецком направлении
На Донецком направлении российские войска уничтожили более 210 украинских военнослужащих, американскую установку М109 Paladin и РЛС AN/TPQ-36, сообщили в Минобороны РФ.
2023-03-05T14:34
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в мире, россия, сша, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Донецкая Народная Республика
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 210 украинских военных
Минобороны: российские войска на Донецком направлении уничтожили 210 украинских военных