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Российские войска на Донецком направлении уничтожили 210 украинских военных

Российские войска на Донецком направлении уничтожили 210 украинских военных - РИА Новости, 05.03.2023

Российские войска на Донецком направлении уничтожили 210 украинских военных

На Донецком направлении российские войска уничтожили более 210 украинских военнослужащих, американскую установку М109 Paladin и РЛС AN/TPQ-36, сообщили в... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T14:34

2023-03-05T14:34

2023-03-05T15:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На Донецком направлении российские войска уничтожили более 210 украинских военнослужащих, американскую установку М109 Paladin и РЛС AN/TPQ-36, сообщили в Минобороны РФ."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, самоходная гаубица "Гвоздика", самоходный миномет "Тюльпан", боевая машина РСЗО "Смерч", а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.Кроме того, в районах населенных пунктов Тоненькое и Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад украинских войск."Также в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сообщили в Минобороны РФ.

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Конашенков об уничтожении более 210 украинских военных на Донецком направлении На Донецком направлении российские войска уничтожили более 210 украинских военнослужащих, американскую установку М109 Paladin и РЛС AN/TPQ-36, сообщили в Минобороны РФ. 2023-03-05T14:34 true PT4M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, донецкая народная республика