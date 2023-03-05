https://ria.ru/20230305/sledovateli-1855977293.html
Следователи СК осмотрели место обстрела Волновахи из HIMARS
Следователи СК осмотрели место обстрела Волновахи из HIMARS - РИА Новости, 05.03.2023
Следователи СК осмотрели место обстрела Волновахи из HIMARS
Следователи СК РФ осмотрели и зафиксировали место обстрела города Волноваха в ДНР из РСЗО HIMARS, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T16:00
2023-03-05T16:00
2023-03-05T16:20
россия
волноваха
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ВОЛНОВАХА, 5 мар - РИА Новости. Следователи СК РФ осмотрели и зафиксировали место обстрела города Волноваха в ДНР из РСЗО HIMARS, передает корреспондент РИА Новости. "Сотрудники СК произвели осмотр места происшествия в городе Волноваха в ДНР, где предположительно было два попадания из РСЗО HIMARS в здание. Рядом находятся гражданские постройки, а именно магазины и частные домовладения. На происшествии изымаются осколки фрагментов снарядов для дальнейшей отправки их на экспертизу. По предварительным данным, пострадавших на месте осмотра не имеется", - сказал РИА Новости представитель СК РФ. Прилеты пришлись по зданию бывшей прачечной рядом с домом быта, где в воскресенье проводилось торжественное мероприятие в память Героя ДНР Владимира Жоги. По счастливой случайности при обстреле никто не пострадал.
https://ria.ru/20230305/terakt-1855961060.html
россия
волноваха
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Следователь СК РФ о последствиях удара ВСУ из HIMARS по центру Волновахи
Следователь СК РФ о последствиях удара ВСУ из HIMARS по центру Волновахи
2023-03-05T16:00
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РИА Новости
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россия, волноваха, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Следователи СК осмотрели место обстрела Волновахи из HIMARS
Следователи СК провели осмотр место обстрела Волновахи украинскими войсками из HIMARS