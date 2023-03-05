Рейтинг@Mail.ru
Следователи СК осмотрели место обстрела Волновахи из HIMARS - РИА Новости, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 05.03.2023 (обновлено: 16:20 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/sledovateli-1855977293.html
Следователи СК осмотрели место обстрела Волновахи из HIMARS
Следователи СК осмотрели место обстрела Волновахи из HIMARS - РИА Новости, 05.03.2023
Следователи СК осмотрели место обстрела Волновахи из HIMARS
Следователи СК РФ осмотрели и зафиксировали место обстрела города Волноваха в ДНР из РСЗО HIMARS, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T16:00
2023-03-05T16:20
россия
волноваха
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855980439_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a08636bc077cc8e124d84aa587942d27.jpg
ВОЛНОВАХА, 5 мар - РИА Новости. Следователи СК РФ осмотрели и зафиксировали место обстрела города Волноваха в ДНР из РСЗО HIMARS, передает корреспондент РИА Новости. "Сотрудники СК произвели осмотр места происшествия в городе Волноваха в ДНР, где предположительно было два попадания из РСЗО HIMARS в здание. Рядом находятся гражданские постройки, а именно магазины и частные домовладения. На происшествии изымаются осколки фрагментов снарядов для дальнейшей отправки их на экспертизу. По предварительным данным, пострадавших на месте осмотра не имеется", - сказал РИА Новости представитель СК РФ. Прилеты пришлись по зданию бывшей прачечной рядом с домом быта, где в воскресенье проводилось торжественное мероприятие в память Героя ДНР Владимира Жоги. По счастливой случайности при обстреле никто не пострадал.
https://ria.ru/20230305/terakt-1855961060.html
россия
волноваха
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Следователь СК РФ о последствиях удара ВСУ из HIMARS по центру Волновахи
Следователь СК РФ о последствиях удара ВСУ из HIMARS по центру Волновахи
2023-03-05T16:00
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855980439_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8ba438cf73528ef295c429e3f771bff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, волноваха, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Следователи СК осмотрели место обстрела Волновахи из HIMARS

Следователи СК провели осмотр место обстрела Волновахи украинскими войсками из HIMARS

Читать ria.ru в
ВОЛНОВАХА, 5 мар - РИА Новости. Следователи СК РФ осмотрели и зафиксировали место обстрела города Волноваха в ДНР из РСЗО HIMARS, передает корреспондент РИА Новости.
"Сотрудники СК произвели осмотр места происшествия в городе Волноваха в ДНР, где предположительно было два попадания из РСЗО HIMARS в здание. Рядом находятся гражданские постройки, а именно магазины и частные домовладения. На происшествии изымаются осколки фрагментов снарядов для дальнейшей отправки их на экспертизу. По предварительным данным, пострадавших на месте осмотра не имеется", - сказал РИА Новости представитель СК РФ.
Прилеты пришлись по зданию бывшей прачечной рядом с домом быта, где в воскресенье проводилось торжественное мероприятие в память Героя ДНР Владимира Жоги. По счастливой случайности при обстреле никто не пострадал.
Дом в селе Сушаны, по которому ударили из гранатомета украинские террористы
Диверсанты в Брянской области били из гранатомета по дому с детьми
Вчера, 14:27
 
РоссияВолновахаДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала