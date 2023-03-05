https://ria.ru/20230305/sledovateli-1855977293.html

Следователи СК осмотрели место обстрела Волновахи из HIMARS

Следователи СК осмотрели место обстрела Волновахи из HIMARS - РИА Новости, 05.03.2023

Следователи СК осмотрели место обстрела Волновахи из HIMARS

Следователи СК РФ осмотрели и зафиксировали место обстрела города Волноваха в ДНР из РСЗО HIMARS, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T16:00

2023-03-05T16:00

2023-03-05T16:20

россия

волноваха

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ВОЛНОВАХА, 5 мар - РИА Новости. Следователи СК РФ осмотрели и зафиксировали место обстрела города Волноваха в ДНР из РСЗО HIMARS, передает корреспондент РИА Новости. "Сотрудники СК произвели осмотр места происшествия в городе Волноваха в ДНР, где предположительно было два попадания из РСЗО HIMARS в здание. Рядом находятся гражданские постройки, а именно магазины и частные домовладения. На происшествии изымаются осколки фрагментов снарядов для дальнейшей отправки их на экспертизу. По предварительным данным, пострадавших на месте осмотра не имеется", - сказал РИА Новости представитель СК РФ. Прилеты пришлись по зданию бывшей прачечной рядом с домом быта, где в воскресенье проводилось торжественное мероприятие в память Героя ДНР Владимира Жоги. По счастливой случайности при обстреле никто не пострадал.

https://ria.ru/20230305/terakt-1855961060.html

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Екатерина Зайцева

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Следователь СК РФ о последствиях удара ВСУ из HIMARS по центру Волновахи Следователь СК РФ о последствиях удара ВСУ из HIMARS по центру Волновахи 2023-03-05T16:00 true PT0M30S

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Екатерина Зайцева

россия, волноваха, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия