https://ria.ru/20230305/situatsiya-1856002150.html

Минэнерго Украины назвало ситуацию вокруг Запорожской АЭС тупиковой

Минэнерго Украины назвало ситуацию вокруг Запорожской АЭС тупиковой - РИА Новости, 05.03.2023

Минэнерго Украины назвало ситуацию вокруг Запорожской АЭС тупиковой

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции выглядит тупиковой. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T19:06

2023-03-05T19:06

2023-03-05T19:06

в мире

россия

украина

энергодар

михаил ульянов (дипломат)

сергей шойгу

запорожская аэс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции выглядит тупиковой. Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая исключила бы атаки с территории электростанции и против нее. "Сегодня ситуация выглядит тупиковой. Наша позиция неизменна: любая зона нейтральности или любые переговоры касаемо договора вокруг ЗАЭС должны базироваться на демилитаризации станции, на выходе специалистов "Росатома" со станции и возможности украинского персонала спокойно находится на объекте", - сказал Галущенко в эфире всеукраинского телемарафона. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230301/zaes-1855060982.html

https://ria.ru/20230210/zaes-1851311630.html

россия

украина

энергодар

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в мире, россия, украина, энергодар, михаил ульянов (дипломат), сергей шойгу, запорожская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), магатэ