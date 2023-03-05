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Минэнерго Украины назвало ситуацию вокруг Запорожской АЭС тупиковой - РИА Новости, 05.03.2023
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19:06 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/situatsiya-1856002150.html
Минэнерго Украины назвало ситуацию вокруг Запорожской АЭС тупиковой
Минэнерго Украины назвало ситуацию вокруг Запорожской АЭС тупиковой - РИА Новости, 05.03.2023
Минэнерго Украины назвало ситуацию вокруг Запорожской АЭС тупиковой
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции выглядит тупиковой. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T19:06
2023-03-05T19:06
в мире
россия
украина
энергодар
михаил ульянов (дипломат)
сергей шойгу
запорожская аэс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции выглядит тупиковой. Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая исключила бы атаки с территории электростанции и против нее. "Сегодня ситуация выглядит тупиковой. Наша позиция неизменна: любая зона нейтральности или любые переговоры касаемо договора вокруг ЗАЭС должны базироваться на демилитаризации станции, на выходе специалистов "Росатома" со станции и возможности украинского персонала спокойно находится на объекте", - сказал Галущенко в эфире всеукраинского телемарафона. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230301/zaes-1855060982.html
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украина
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в мире, россия, украина, энергодар, михаил ульянов (дипломат), сергей шойгу, запорожская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), магатэ
В мире, Россия, Украина, Энергодар, Михаил Ульянов (дипломат), Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), МАГАТЭ
Минэнерго Украины назвало ситуацию вокруг Запорожской АЭС тупиковой

Глава Минэнерго Украины Галущенко назвала ситуацию вокруг Запорожской АЭС тупиковой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции выглядит тупиковой.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая исключила бы атаки с территории электростанции и против нее.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Рогов призвал МАГАТЭ не стесняться называть причину взрывов у ЗАЭС
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"Сегодня ситуация выглядит тупиковой. Наша позиция неизменна: любая зона нейтральности или любые переговоры касаемо договора вокруг ЗАЭС должны базироваться на демилитаризации станции, на выходе специалистов "Росатома" со станции и возможности украинского персонала спокойно находится на объекте", - сказал Галущенко в эфире всеукраинского телемарафона.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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10 февраля, 20:22
 
В миреРоссияУкраинаЭнергодарМихаил Ульянов (дипломат)Сергей ШойгуЗапорожская АЭСМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)МАГАТЭ
 
 
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