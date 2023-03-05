https://ria.ru/20230305/shpionazh-1855971436.html

Британскому спецназу запретили использовать TikTok, пишут СМИ

Британскому спецназу запретили использовать TikTok, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2023

Британскому спецназу запретили использовать TikTok, пишут СМИ

Британскому спецназу запретили использовать TikTok из опасений возможного иностранного шпионажа, сообщило издание Daily Mail. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T15:26

2023-03-05T15:26

2023-03-05T23:26

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Британскому спецназу запретили использовать TikTok из опасений возможного иностранного шпионажа, сообщило издание Daily Mail. "Всем оперативникам SAS (Особой воздушной службы. — Прим. ред.) было запрещено использовать TikTok и другие приложения социальных сетей на своих военных смартфонах. Членам данного элитного подразделения так же, как и тем, кто состоит в других структурах спецназа, настоятельно рекомендуется не использовать приложения и на своих личных телефонах", — говорится в статье издания. Отмечается, что данный запрет был наложен подразделением спецназа по вопросам безопасности и разведки на фоне растущих опасений, что использование приложений соцсетей, в особенности китайского TikTok, может привести к получению иностранными шпионами доступа к секретным данным. Ранее министр науки, инноваций и технологии Великобритании Мишель Донелан заявляла в интервью изданию Politico, что Лондон не собирается вслед за ЕС и США запрещать чиновникам пользоваться приложением TikTok на рабочих телефонах. Она добавила, что запрет приложения TikTok является решительным шагом, требующим "значительной доказательной базы", которой у британских властей нет.

https://ria.ru/20230301/tiktok-1855191492.html

https://ria.ru/20230222/zapret-1853588878.html

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в мире, технологии, великобритания, лондон, сша, евросоюз