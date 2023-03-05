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В жилом доме в Салехарде произошел пожар, погиб человек - РИА Новости, 05.03.2023
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06:34 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/salekhard-1855919364.html
В жилом доме в Салехарде произошел пожар, погиб человек
В жилом доме в Салехарде произошел пожар, погиб человек - РИА Новости, 05.03.2023
В жилом доме в Салехарде произошел пожар, погиб человек
Спасатели ликвидируют пожар в жилом помещении барачного типа в Салехарде на площади 400 квадратных метров, семь человек эвакуированы и один человек погиб,... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T06:34
2023-03-05T06:34
происшествия
салехард
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в жилом помещении барачного типа в Салехарде на площади 400 квадратных метров, семь человек эвакуированы и один человек погиб, сообщили в МЧС России. "В Салехарде огнеборцы ликвидируют пожар. По улице Ангальский Мыс 21 горит жилое помещение барачного типа. Предварительная площадь пожара 400 квадратных метров. В ходе тушения обнаружен взрослый погибший", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По информации ведомства, было эвакуировано семь человек.
салехард
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происшествия, салехард, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Салехард, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В жилом доме в Салехарде произошел пожар, погиб человек

МЧС: в жилом доме в Салехарде произошел пожар, погиб один человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в жилом помещении барачного типа в Салехарде на площади 400 квадратных метров, семь человек эвакуированы и один человек погиб, сообщили в МЧС России.
"В Салехарде огнеборцы ликвидируют пожар. По улице Ангальский Мыс 21 горит жилое помещение барачного типа. Предварительная площадь пожара 400 квадратных метров. В ходе тушения обнаружен взрослый погибший", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По информации ведомства, было эвакуировано семь человек.
 
ПроисшествияСалехардРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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