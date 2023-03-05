https://ria.ru/20230305/salekhard-1855919364.html

В жилом доме в Салехарде произошел пожар, погиб человек

В жилом доме в Салехарде произошел пожар, погиб человек - РИА Новости, 05.03.2023

В жилом доме в Салехарде произошел пожар, погиб человек

Спасатели ликвидируют пожар в жилом помещении барачного типа в Салехарде на площади 400 квадратных метров, семь человек эвакуированы и один человек погиб,... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T06:34

2023-03-05T06:34

2023-03-05T06:34

происшествия

салехард

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в жилом помещении барачного типа в Салехарде на площади 400 квадратных метров, семь человек эвакуированы и один человек погиб, сообщили в МЧС России. "В Салехарде огнеборцы ликвидируют пожар. По улице Ангальский Мыс 21 горит жилое помещение барачного типа. Предварительная площадь пожара 400 квадратных метров. В ходе тушения обнаружен взрослый погибший", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По информации ведомства, было эвакуировано семь человек.

салехард

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, салехард, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)