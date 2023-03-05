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На юге Сахалина эвакуировали всех рыбаков с оторвавшейся льдины
На юге Сахалина эвакуировали всех рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 05.03.2023
На юге Сахалина эвакуировали всех рыбаков с оторвавшейся льдины
На юге Сахалина завершилась спасательная операция по эвакуации рыбаков с оторвавшейся льдины, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T15:15
2023-03-05T15:15
2023-03-05T17:53
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сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар — РИА Новости. На юге Сахалина завершилась спасательная операция по эвакуации рыбаков с оторвавшейся льдины, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале.Уточняется, что спасатели тщательно осмотрели оторвавшееся ледовое поле на наличие людей. В воскресенье в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение об отрыве льда с 18 рыбаками. На место происшествия выехали спасатели и коллеги из Южно-Сахалинска, а также медики, сотрудники полиции и ГИМС Долинского района.
https://ria.ru/20230227/rybaki-1854520571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сахалин, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Общество, Сахалин, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Сахалина эвакуировали всех рыбаков с оторвавшейся льдины
МЧС сообщило о завершении эвакуации 18 рыбаков с оторвавшейся льдины на юге Сахалина