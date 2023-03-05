https://ria.ru/20230305/sakhalin-1855970034.html

На юге Сахалина эвакуировали всех рыбаков с оторвавшейся льдины

На юге Сахалина эвакуировали всех рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 05.03.2023

На юге Сахалина эвакуировали всех рыбаков с оторвавшейся льдины

На юге Сахалина завершилась спасательная операция по эвакуации рыбаков с оторвавшейся льдины, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T15:15

2023-03-05T15:15

2023-03-05T17:53

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общество

сахалин

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар — РИА Новости. На юге Сахалина завершилась спасательная операция по эвакуации рыбаков с оторвавшейся льдины, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале.Уточняется, что спасатели тщательно осмотрели оторвавшееся ледовое поле на наличие людей. В воскресенье в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение об отрыве льда с 18 рыбаками. На место происшествия выехали спасатели и коллеги из Южно-Сахалинска, а также медики, сотрудники полиции и ГИМС Долинского района.

https://ria.ru/20230227/rybaki-1854520571.html

сахалин

сахалинская область

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Ольга Фомченкова

общество, сахалин, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)