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На юге Сахалина эвакуировали всех рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 05.03.2023
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Хорошие новости
 
15:15 05.03.2023 (обновлено: 17:53 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/sakhalin-1855970034.html
На юге Сахалина эвакуировали всех рыбаков с оторвавшейся льдины
На юге Сахалина эвакуировали всех рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 05.03.2023
На юге Сахалина эвакуировали всех рыбаков с оторвавшейся льдины
На юге Сахалина завершилась спасательная операция по эвакуации рыбаков с оторвавшейся льдины, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T15:15
2023-03-05T17:53
хорошие новости
общество
сахалин
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар — РИА Новости. На юге Сахалина завершилась спасательная операция по эвакуации рыбаков с оторвавшейся льдины, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале.Уточняется, что спасатели тщательно осмотрели оторвавшееся ледовое поле на наличие людей. В воскресенье в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение об отрыве льда с 18 рыбаками. На место происшествия выехали спасатели и коллеги из Южно-Сахалинска, а также медики, сотрудники полиции и ГИМС Долинского района.
https://ria.ru/20230227/rybaki-1854520571.html
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общество, сахалин, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Общество, Сахалин, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Сахалина эвакуировали всех рыбаков с оторвавшейся льдины

МЧС сообщило о завершении эвакуации 18 рыбаков с оторвавшейся льдины на юге Сахалина

© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской областиСотрудники и спецтехника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России
Сотрудники и спецтехника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Сотрудники и спецтехника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар — РИА Новости. На юге Сахалина завершилась спасательная операция по эвакуации рыбаков с оторвавшейся льдины, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале.
«

"Спасение рыбаков с оторвавшегося льда завершено, шесть человек вышли на берег самостоятельно, 12 человек перевезли спасатели, работающие по договору с администрацией Долинского района", — говорится в заявлении.

Уточняется, что спасатели тщательно осмотрели оторвавшееся ледовое поле на наличие людей.
В воскресенье в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение об отрыве льда с 18 рыбаками. На место происшествия выехали спасатели и коллеги из Южно-Сахалинска, а также медики, сотрудники полиции и ГИМС Долинского района.
Рыбаки на льду - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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Хорошие новостиОбществоСахалинСахалинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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