https://ria.ru/20230305/rossiya-1855952534.html

Член Нацсовета Швейцарии раскрыл антироссийский план США

Член Нацсовета Швейцарии раскрыл антироссийский план США - РИА Новости, 05.03.2023

Член Нацсовета Швейцарии раскрыл антироссийский план США

США и НАТО хотят ослабить Россию, поддерживая Украину, заявил изданию Mysl Polska член Национального совета Швейцарии Роджер Кёппель. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T13:14

2023-03-05T13:14

2023-03-05T23:23

в мире

россия

сша

украина

франсуа олланд

ангела меркель

владимир путин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США и НАТО хотят ослабить Россию, поддерживая Украину, заявил изданию Mysl Polska член Национального совета Швейцарии Роджер Кёппель."В интересах США поддержать Украину в военном отношении, приблизить ее к НАТО и, таким образом, ослабить или оказать давление на Россию. Это внешнеполитическая тактика США времен холодной войны, направленная на ослабление Москвы", — заявил политик.По его словам, такая геополитическая стратегия США вызвана материальной заинтересованностью. Вашингтон зарабатывает на российско-украинском конфликте огромные деньги: он поставляет много оружия Киеву, продает вооружение Европе и в результате санкций также поставляет ей энергию, говорит Кёппель."Это означает, что, помимо воюющих наций, больше всего в этом конфликте проиграла Европа", — заявил он.Американцы совершили большую ошибку, проигнорировав аспекты безопасности России после окончания холодной войны, продолжает политик. Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Украина — это красная линия: если Запад попытается подчинить ее себе, это приведет к столкновению."Санкции не сломили Россию, эта стратегия не работает. Лично я не верю, что эту страну можно победить на поле боя. Поэтому, на мой взгляд, не может быть другого решения, кроме мира. При его заключении необходимо учитывать и интересы безопасности России", — полагает Роджер Кёппель.Кроме того, он напомнил, как восемь лет назад Запад заявлял, что хочет заключить мир посредством Минских соглашений."И что теперь заявляют те, кто был у власти в то время? Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-президент Франции Франсуа Олланд, экс-глава украинского государства Петр Порошенко: "Мы никогда не хотели мира с Россией, мы просто хотели выиграть время для модернизации и подготовки украинской армии". Кто будет вести переговоры со странами, лидеры которых солгали?" — подытожил политик.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом на Западе принято не замечать такой шаг Украины.

https://ria.ru/20230305/volodin-1855929365.html

https://ria.ru/20230305/tramp-1855912118.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, франсуа олланд, ангела меркель, владимир путин, нато