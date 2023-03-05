https://ria.ru/20230305/rossiya-1855952534.html
Член Нацсовета Швейцарии раскрыл антироссийский план США
Член Нацсовета Швейцарии раскрыл антироссийский план США - РИА Новости, 05.03.2023
Член Нацсовета Швейцарии раскрыл антироссийский план США
США и НАТО хотят ослабить Россию, поддерживая Украину, заявил изданию Mysl Polska член Национального совета Швейцарии Роджер Кёппель. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T13:14
2023-03-05T13:14
2023-03-05T23:23
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США и НАТО хотят ослабить Россию, поддерживая Украину, заявил изданию Mysl Polska член Национального совета Швейцарии Роджер Кёппель."В интересах США поддержать Украину в военном отношении, приблизить ее к НАТО и, таким образом, ослабить или оказать давление на Россию. Это внешнеполитическая тактика США времен холодной войны, направленная на ослабление Москвы", — заявил политик.По его словам, такая геополитическая стратегия США вызвана материальной заинтересованностью. Вашингтон зарабатывает на российско-украинском конфликте огромные деньги: он поставляет много оружия Киеву, продает вооружение Европе и в результате санкций также поставляет ей энергию, говорит Кёппель."Это означает, что, помимо воюющих наций, больше всего в этом конфликте проиграла Европа", — заявил он.Американцы совершили большую ошибку, проигнорировав аспекты безопасности России после окончания холодной войны, продолжает политик. Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Украина — это красная линия: если Запад попытается подчинить ее себе, это приведет к столкновению."Санкции не сломили Россию, эта стратегия не работает. Лично я не верю, что эту страну можно победить на поле боя. Поэтому, на мой взгляд, не может быть другого решения, кроме мира. При его заключении необходимо учитывать и интересы безопасности России", — полагает Роджер Кёппель.Кроме того, он напомнил, как восемь лет назад Запад заявлял, что хочет заключить мир посредством Минских соглашений."И что теперь заявляют те, кто был у власти в то время? Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-президент Франции Франсуа Олланд, экс-глава украинского государства Петр Порошенко: "Мы никогда не хотели мира с Россией, мы просто хотели выиграть время для модернизации и подготовки украинской армии". Кто будет вести переговоры со странами, лидеры которых солгали?" — подытожил политик.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом на Западе принято не замечать такой шаг Украины.
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в мире, россия, сша, украина, франсуа олланд, ангела меркель, владимир путин, нато
В мире, Россия, США, Украина, Франсуа Олланд, Ангела Меркель, Владимир Путин, НАТО
Член Нацсовета Швейцарии раскрыл антироссийский план США
Член Нацсовета Швейцарии Кеппель: США хотят ослабить Россию с помощью конфликта на Украине
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
США и НАТО хотят ослабить Россию, поддерживая Украину, заявил изданию Mysl Polska
член Национального совета Швейцарии Роджер Кёппель.
"В интересах США поддержать Украину в военном отношении, приблизить ее к НАТО и, таким образом, ослабить или оказать давление на Россию. Это внешнеполитическая тактика США времен холодной войны, направленная на ослабление Москвы", — заявил политик.
По его словам, такая геополитическая стратегия США вызвана материальной заинтересованностью. Вашингтон зарабатывает на российско-украинском конфликте огромные деньги: он поставляет много оружия Киеву, продает вооружение Европе и в результате санкций также поставляет ей энергию, говорит Кёппель.
"Это означает, что, помимо воюющих наций, больше всего в этом конфликте проиграла Европа", — заявил он.
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Американцы совершили большую ошибку, проигнорировав аспекты безопасности России после окончания холодной войны, продолжает политик. Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Украина — это красная линия: если Запад попытается подчинить ее себе, это приведет к столкновению.
"Санкции не сломили Россию, эта стратегия не работает. Лично я не верю, что эту страну можно победить на поле боя. Поэтому, на мой взгляд, не может быть другого решения, кроме мира. При его заключении необходимо учитывать и интересы безопасности России", — полагает Роджер Кёппель.
Кроме того, он напомнил, как восемь лет назад Запад заявлял, что хочет заключить мир посредством Минских соглашений.
"И что теперь заявляют те, кто был у власти в то время? Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-президент Франции Франсуа Олланд, экс-глава украинского государства Петр Порошенко: "Мы никогда не хотели мира с Россией, мы просто хотели выиграть время для модернизации и подготовки украинской армии". Кто будет вести переговоры со странами, лидеры которых солгали?" — подытожил политик.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом на Западе принято не замечать такой шаг Украины.
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