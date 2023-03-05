https://ria.ru/20230305/proizvodstvo-1855998458.html

Шольц заявил о постоянном наращивании оборонного производства в Германии

Шольц заявил о постоянном наращивании оборонного производства в Германии - РИА Новости, 05.03.2023

Шольц заявил о постоянном наращивании оборонного производства в Германии

Германия намерена на постоянной основе увеличить выпуск основных видов вооружения и боеприпасов, заявил в интервью телеканалу CNN канцлер Олаф Шольц. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T18:38

2023-03-05T18:38

2023-03-05T18:49

в мире

германия

олаф шольц

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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Германия намерена на постоянной основе увеличить выпуск основных видов вооружения и боеприпасов, заявил в интервью телеканалу CNN канцлер Олаф Шольц."Нам необходимы постоянные поставки. Так что основные виды вооружения, которые мы используем, надо производить постоянно. То же относится к техническому обслуживанию и боеприпасам", - сказал он.По словам канцлера, речь, в частности, идет о танках и системах ПВО.

https://ria.ru/20230303/levye-1855508335.html

германия

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в мире, германия, олаф шольц