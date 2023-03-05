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Шольц заявил о постоянном наращивании оборонного производства в Германии - РИА Новости, 05.03.2023
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18:38 05.03.2023 (обновлено: 18:49 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/proizvodstvo-1855998458.html
Шольц заявил о постоянном наращивании оборонного производства в Германии
Шольц заявил о постоянном наращивании оборонного производства в Германии - РИА Новости, 05.03.2023
Шольц заявил о постоянном наращивании оборонного производства в Германии
Германия намерена на постоянной основе увеличить выпуск основных видов вооружения и боеприпасов, заявил в интервью телеканалу CNN канцлер Олаф Шольц. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T18:38
2023-03-05T18:49
в мире
германия
олаф шольц
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Германия намерена на постоянной основе увеличить выпуск основных видов вооружения и боеприпасов, заявил в интервью телеканалу CNN канцлер Олаф Шольц."Нам необходимы постоянные поставки. Так что основные виды вооружения, которые мы используем, надо производить постоянно. То же относится к техническому обслуживанию и боеприпасам", - сказал он.По словам канцлера, речь, в частности, идет о танках и системах ПВО.
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в мире, германия, олаф шольц
В мире, Германия, Олаф Шольц
Шольц заявил о постоянном наращивании оборонного производства в Германии

Канцлер Шольц: Германия увеличит выпуск основных видов вооружения и боеприпасов

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Германия намерена на постоянной основе увеличить выпуск основных видов вооружения и боеприпасов, заявил в интервью телеканалу CNN канцлер Олаф Шольц.
"Нам необходимы постоянные поставки. Так что основные виды вооружения, которые мы используем, надо производить постоянно. То же относится к техническому обслуживанию и боеприпасам", - сказал он.
По словам канцлера, речь, в частности, идет о танках и системах ПВО.
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