https://ria.ru/20230305/proisshestvie-1855983156.html

В Ивановской области при обрушении части кровли магазина погиб человек

В Ивановской области при обрушении части кровли магазина погиб человек - РИА Новости, 05.03.2023

В Ивановской области при обрушении части кровли магазина погиб человек

Обрушение части кровли магазина произошло в городе Фурманов Ивановской области, погиб один человек, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T16:30

2023-03-05T16:30

2023-03-05T16:54

происшествия

ивановская область

фурманов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 5 мар – РИА Новости. Обрушение части кровли магазина произошло в городе Фурманов Ивановской области, погиб один человек, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. "По системе "112 города Иваново" поступило сообщение о том, что произошло обрушение элемента кровли на человека по адресу: Ивановская область, город Фурманов, улица Большая Фурмановская, дом 85", - говорится в сообщении. Отмечается, по по указанному адресу находится магазин. По предварительной версии, обрушение произошло под тяжестью снега. "Погиб один человек: мужчина (личность устанавливается)", - уточнили в ГУ МЧС. В ведомстве добавили, что к аварийно-восстановительным работам привлечены 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС России два человека и одна единица техники.Уголовное дело об оказании услуг или выполнении работ, на отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Ивановской области после гибели мужчины при обрушении части кровли магазина в городе Фурманов, сообщило СУСК по региону."Фурмановским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК.По данным прокуратуры региона, происшествие случилось около 14 часов. Фурмановская межрайонная прокуратура начала проверку. "В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям владельцев здания магазина, а также деятельности органов местного самоуправления", - подчеркивается в сообщении в телеграм-канале прокуратуры области.

https://ria.ru/20220212/obrushenie-1772445757.html

https://ria.ru/20220911/obrushenie-1815979841.html

ивановская область

фурманов

россия

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происшествия, ивановская область, фурманов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)