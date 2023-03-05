https://ria.ru/20230305/pozhar-1856031461.html

В Видном потушили пожар на коксогазовом заводе

В Видном потушили пожар на коксогазовом заводе - РИА Новости, 06.03.2023

В Видном потушили пожар на коксогазовом заводе

Пожар на Московском коксогазовом заводе в Видном потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Мечел", куда входит предприятие. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-05T23:58

2023-03-05T23:58

2023-03-06T00:24

происшествия

видное

мечел

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пожар на Московском коксогазовом заводе в Видном потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Мечел", куда входит предприятие.Ранее в воскресенье представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пожар площадью 200 квадратных метров произошел на коксохимическом заводе в Видном. В компании сообщали, что пострадавших и угрозы окружающей среде нет."Пожар потушен", - говорится в сообщении.При этом в пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что к полуночи спасатели ликвидировали открытое горение.Московский коксогазовый завод - коксохимическое предприятие, расположенное в городе Видном Московской области, входит в группу "Мечел". Предприятие производит кокс, бензол, каменноугольную смолу."Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

https://ria.ru/20230305/vologda-1855918843.html

https://ria.ru/20230303/pozhar-1855509953.html

видное

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происшествия, видное, мечел, московская область (подмосковье)