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В Видном потушили пожар на коксогазовом заводе
В Видном потушили пожар на коксогазовом заводе - РИА Новости, 06.03.2023
В Видном потушили пожар на коксогазовом заводе
Пожар на Московском коксогазовом заводе в Видном потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Мечел", куда входит предприятие. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-05T23:58
2023-03-05T23:58
2023-03-06T00:24
происшествия
видное
мечел
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пожар на Московском коксогазовом заводе в Видном потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Мечел", куда входит предприятие.Ранее в воскресенье представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пожар площадью 200 квадратных метров произошел на коксохимическом заводе в Видном. В компании сообщали, что пострадавших и угрозы окружающей среде нет."Пожар потушен", - говорится в сообщении.При этом в пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что к полуночи спасатели ликвидировали открытое горение.Московский коксогазовый завод - коксохимическое предприятие, расположенное в городе Видном Московской области, входит в группу "Мечел". Предприятие производит кокс, бензол, каменноугольную смолу."Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
https://ria.ru/20230305/vologda-1855918843.html
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происшествия, видное, мечел, московская область (подмосковье)
Происшествия, Видное, Мечел, Московская область (Подмосковье)
В Видном потушили пожар на коксогазовом заводе
Пресс-служба "Мечел": в Видном потушили пожар на Московском коксогазовом заводе
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пожар на Московском коксогазовом заводе в Видном потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Мечел", куда входит предприятие.
Ранее в воскресенье представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пожар площадью 200 квадратных метров произошел на коксохимическом заводе в Видном. В компании сообщали, что пострадавших и угрозы окружающей среде нет.
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"Пожар потушен", - говорится в сообщении.
При этом в пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что к полуночи спасатели ликвидировали открытое горение.
Московский коксогазовый завод - коксохимическое предприятие, расположенное в городе Видном Московской области
, входит в группу "Мечел
". Предприятие производит кокс, бензол, каменноугольную смолу.
"Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
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