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В подмосковном Видном локализовали пожар на заводе - РИА Новости, 05.03.2023
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23:28 05.03.2023 (обновлено: 23:55 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/pozhar-1856029548.html
В подмосковном Видном локализовали пожар на заводе
В подмосковном Видном локализовали пожар на заводе - РИА Новости, 05.03.2023
В подмосковном Видном локализовали пожар на заводе
Пожар на разделительной колонне в отделении улавливания на Московском коксогазовом заводе в Видном локализован, пострадавших и угрозы окружающей среде нет,... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T23:28
2023-03-05T23:55
видное
мечел
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пожар на разделительной колонне в отделении улавливания на Московском коксогазовом заводе в Видном локализован, пострадавших и угрозы окружающей среде нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Мечел", куда входит предприятие.Ранее в воскресенье представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пожар площадью 200 квадратных метров произошел на коксохимическом заводе в Видном."Произошло возгорание на разделительной колонне в отделении улавливания. Пожар локализован, пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет", - говорится в сообщении.Добавляется, что будет создана комиссия для расследования причин произошедшего.В областном главке МЧС в свою очередь сообщили агентству, что пожар был локализован на площади 200 "квадратов".Московский коксогазовый завод - коксохимическое предприятие, расположенное в городе Видном Московской области, входит в группу "Мечел". Предприятие производит кокс, бензол, каменноугольную смолу."Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
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видное
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видное, мечел, происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Видное, Мечел, Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Видном локализовали пожар на заводе

Пожар на разделительной колонне в отделении улавливания на заводе в Видном локализовали

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пожар на разделительной колонне в отделении улавливания на Московском коксогазовом заводе в Видном локализован, пострадавших и угрозы окружающей среде нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Мечел", куда входит предприятие.
Ранее в воскресенье представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пожар площадью 200 квадратных метров произошел на коксохимическом заводе в Видном.
"Произошло возгорание на разделительной колонне в отделении улавливания. Пожар локализован, пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет", - говорится в сообщении.
Добавляется, что будет создана комиссия для расследования причин произошедшего.
В областном главке МЧС в свою очередь сообщили агентству, что пожар был локализован на площади 200 "квадратов".
Московский коксогазовый завод - коксохимическое предприятие, расположенное в городе Видном Московской области, входит в группу "Мечел". Предприятие производит кокс, бензол, каменноугольную смолу.
"Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
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ВидноеМечелПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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