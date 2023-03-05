https://ria.ru/20230305/pozhar-1856029548.html

В подмосковном Видном локализовали пожар на заводе

В подмосковном Видном локализовали пожар на заводе - РИА Новости, 05.03.2023

В подмосковном Видном локализовали пожар на заводе

Пожар на разделительной колонне в отделении улавливания на Московском коксогазовом заводе в Видном локализован, пострадавших и угрозы окружающей среде нет,... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T23:28

2023-03-05T23:28

2023-03-05T23:55

видное

мечел

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пожар на разделительной колонне в отделении улавливания на Московском коксогазовом заводе в Видном локализован, пострадавших и угрозы окружающей среде нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Мечел", куда входит предприятие.Ранее в воскресенье представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пожар площадью 200 квадратных метров произошел на коксохимическом заводе в Видном."Произошло возгорание на разделительной колонне в отделении улавливания. Пожар локализован, пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет", - говорится в сообщении.Добавляется, что будет создана комиссия для расследования причин произошедшего.В областном главке МЧС в свою очередь сообщили агентству, что пожар был локализован на площади 200 "квадратов".Московский коксогазовый завод - коксохимическое предприятие, расположенное в городе Видном Московской области, входит в группу "Мечел". Предприятие производит кокс, бензол, каменноугольную смолу."Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

https://ria.ru/20230126/pozhary-1847510640.html

видное

московская область (подмосковье)

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видное, мечел, происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)