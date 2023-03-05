https://ria.ru/20230305/pozhar-1856028473.html
В Видном вспыхнул крупный пожар на коксохимическом заводе
В Видном вспыхнул крупный пожар на коксохимическом заводе - РИА Новости, 05.03.2023
В Видном вспыхнул крупный пожар на коксохимическом заводе
В Видном вспыхнул пожар на Московском коксогазовом заводе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T23:15
2023-03-05T23:15
2023-03-05T23:45
происшествия
видное
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Видном вспыхнул пожар на Московском коксогазовом заводе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Поступило сообщение о возгорании на Белокаменном шоссе, дом 13 в городском округе Видное. Площадь пожара 200 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется", — рассказал собеседник агентства. Как позднее сообщили в пресс-службе компании "Мечел", куда входит предприятие, возгорание началось на разделительной колонне в отделении улавливания. Сейчас пожар удалось локализовать."Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет", — говорится в заявлении.Отмечается, что расследованием произошедшего займется специальная комиссия.В региональном управлении МЧС уточнили, что к тушению привлекли 87 человек и 29 единиц техники, в том числе 59 человек и 19 единиц техники от МЧС.Московский коксогазовый завод — предприятие, занимающееся производством кокса, бензола и каменноугольной смолы."Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
https://ria.ru/20230305/pozhar-1855917672.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, видное, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Видное, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Видном вспыхнул крупный пожар на коксохимическом заводе
В Видном вспыхнул крупный пожар на Московском коксогазовом заводе
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Видном вспыхнул пожар на Московском коксогазовом заводе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступило сообщение о возгорании на Белокаменном шоссе, дом 13 в городском округе Видное. Площадь пожара 200 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется", — рассказал собеседник агентства.
Как позднее сообщили в пресс-службе компании "Мечел", куда входит предприятие, возгорание началось на разделительной колонне в отделении улавливания. Сейчас пожар удалось локализовать.
"Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет", — говорится в заявлении.
Отмечается, что расследованием произошедшего займется специальная комиссия.
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В региональном управлении МЧС
уточнили, что к тушению привлекли 87 человек и 29 единиц техники, в том числе 59 человек и 19 единиц техники от МЧС.
Московский коксогазовый завод — предприятие, занимающееся производством кокса, бензола и каменноугольной смолы.
"Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
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