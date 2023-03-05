Рейтинг@Mail.ru
В Видном вспыхнул крупный пожар на коксохимическом заводе - РИА Новости, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 05.03.2023 (обновлено: 23:45 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/pozhar-1856028473.html
В Видном вспыхнул крупный пожар на коксохимическом заводе
В Видном вспыхнул крупный пожар на коксохимическом заводе - РИА Новости, 05.03.2023
В Видном вспыхнул крупный пожар на коксохимическом заводе
В Видном вспыхнул пожар на Московском коксогазовом заводе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T23:15
2023-03-05T23:45
происшествия
видное
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_576c4192120d43d6190b3f678916ad69.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Видном вспыхнул пожар на Московском коксогазовом заводе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Поступило сообщение о возгорании на Белокаменном шоссе, дом 13 в городском округе Видное. Площадь пожара 200 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется", — рассказал собеседник агентства. Как позднее сообщили в пресс-службе компании "Мечел", куда входит предприятие, возгорание началось на разделительной колонне в отделении улавливания. Сейчас пожар удалось локализовать."Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет", — говорится в заявлении.Отмечается, что расследованием произошедшего займется специальная комиссия.В региональном управлении МЧС уточнили, что к тушению привлекли 87 человек и 29 единиц техники, в том числе 59 человек и 19 единиц техники от МЧС.Московский коксогазовый завод — предприятие, занимающееся производством кокса, бензола и каменноугольной смолы."Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
https://ria.ru/20230305/pozhar-1855917672.html
https://ria.ru/20230305/pozhar-1855916844.html
видное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_0cc60fb46d9fdda49bd502f93db3e57e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, видное, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Видное, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Видном вспыхнул крупный пожар на коксохимическом заводе

В Видном вспыхнул крупный пожар на Московском коксогазовом заводе

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Видном вспыхнул пожар на Московском коксогазовом заводе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступило сообщение о возгорании на Белокаменном шоссе, дом 13 в городском округе Видное. Площадь пожара 200 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется", — рассказал собеседник агентства.
Как позднее сообщили в пресс-службе компании "Мечел", куда входит предприятие, возгорание началось на разделительной колонне в отделении улавливания. Сейчас пожар удалось локализовать.
"Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет", — говорится в заявлении.
Отмечается, что расследованием произошедшего займется специальная комиссия.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
В производственном помещении в Вологде произошел пожар
Вчера, 05:27
В региональном управлении МЧС уточнили, что к тушению привлекли 87 человек и 29 единиц техники, в том числе 59 человек и 19 единиц техники от МЧС.
Московский коксогазовый завод — предприятие, занимающееся производством кокса, бензола и каменноугольной смолы.

"Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
Сотрудник МЧС на месте пожара в многоквартирном доме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
При пожаре во Владивостоке спасли восемь человек
Вчера, 04:53
 
ПроисшествияВидноеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала