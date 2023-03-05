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При пожаре во Владивостоке спасли восемь человек - РИА Новости, 05.03.2023
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Хорошие новости
 
04:53 05.03.2023 (обновлено: 09:56 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/pozhar-1855916844.html
При пожаре во Владивостоке спасли восемь человек
При пожаре во Владивостоке спасли восемь человек - РИА Новости, 05.03.2023
При пожаре во Владивостоке спасли восемь человек
Пожарные спасли шестерых взрослых и двоих детей при возгорании в многоквартирном доме во Владивостоке, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T04:53
2023-03-05T09:56
хорошие новости
происшествия
владивосток
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мар — РИА Новости. Пожарные спасли шестерых взрослых и двоих детей при возгорании в многоквартирном доме во Владивостоке, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Приморскому краю. По информации ведомства, о происшествии спасателям стало известно в воскресенье в 02.11 местного времени (19.11 субботы мск). Прибывший на место расчет обнаружил, что из окон квартиры на цокольном этаже вырывается пламя, а из подъезда идет дым. Там также уточнили, что еще десять жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных. В итоге обошлось без погибших, возгорание было потушено.
https://ria.ru/20230218/peterburg-1852877500.html
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происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Владивосток, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре во Владивостоке спасли восемь человек

МЧС: при пожаре во Владивостоке спасли восемь человек, в том числе двоих детей

© Фото : ГУ МЧС по Приморскому краюСотрудник МЧС на месте пожара в многоквартирном доме во Владивостоке
Сотрудник МЧС на месте пожара в многоквартирном доме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© Фото : ГУ МЧС по Приморскому краю
Сотрудник МЧС на месте пожара в многоквартирном доме во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 мар — РИА Новости. Пожарные спасли шестерых взрослых и двоих детей при возгорании в многоквартирном доме во Владивостоке, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Приморскому краю.
По информации ведомства, о происшествии спасателям стало известно в воскресенье в 02.11 местного времени (19.11 субботы мск). Прибывший на место расчет обнаружил, что из окон квартиры на цокольном этаже вырывается пламя, а из подъезда идет дым.
«

"При помощи спасательных устройств было спасено шесть человек, в том числе два ребенка, которые не смогли самостоятельно спуститься из-за сильного задымления в подъезде. Кроме того, огнеборцы вынесли из горящей квартиры на цокольном этаже пострадавших мужчину и женщину, они были переданы медикам скорой помощи", — говорится в публикации ведомства.

Там также уточнили, что еще десять жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных. В итоге обошлось без погибших, возгорание было потушено.
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Хорошие новостиПроисшествияВладивостокПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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