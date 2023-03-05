https://ria.ru/20230305/pozhar-1855916844.html

При пожаре во Владивостоке спасли восемь человек

При пожаре во Владивостоке спасли восемь человек - РИА Новости, 05.03.2023

При пожаре во Владивостоке спасли восемь человек

Пожарные спасли шестерых взрослых и двоих детей при возгорании в многоквартирном доме во Владивостоке, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T04:53

2023-03-05T04:53

2023-03-05T09:56

хорошие новости

происшествия

владивосток

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 мар — РИА Новости. Пожарные спасли шестерых взрослых и двоих детей при возгорании в многоквартирном доме во Владивостоке, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Приморскому краю. По информации ведомства, о происшествии спасателям стало известно в воскресенье в 02.11 местного времени (19.11 субботы мск). Прибывший на место расчет обнаружил, что из окон квартиры на цокольном этаже вырывается пламя, а из подъезда идет дым. Там также уточнили, что еще десять жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных. В итоге обошлось без погибших, возгорание было потушено.

https://ria.ru/20230218/peterburg-1852877500.html

владивосток

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происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)