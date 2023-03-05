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Эксперты рассказали, кто может стать посредником между Россией и Украиной - РИА Новости, 05.03.2023
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17:11 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/posredniki-1855988621.html
Эксперты рассказали, кто может стать посредником между Россией и Украиной
Эксперты рассказали, кто может стать посредником между Россией и Украиной - РИА Новости, 05.03.2023
Эксперты рассказали, кто может стать посредником между Россией и Украиной
Индия и КНР являются единственными мировыми игроками, которые могут сыграть роль посредников в урегулировании украинского конфликта, поскольку их нельзя... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T17:11
2023-03-05T17:11
в мире
китай
индия
украина
си цзиньпин
нарендра моди
нато
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Индия и КНР являются единственными мировыми игроками, которые могут сыграть роль посредников в урегулировании украинского конфликта, поскольку их нельзя обвинить в предвзятости, как страны Запады, заявили РИА Новости международные эксперты. "Мы нейтральны... Это наш подход к кризису... Если вы хотите, чтобы президент (Владимир) Путин слушал разные высказывания, Индия и Китай - единственные варианты для западных стран. Вы не можете назвать их предвзятыми по отношению к Европе или предвзятыми по отношению к России", - подчеркнул профессор индийского университета Jindal Global Панкадж Джа. Эксперт также считает, что дружба, которая связывает Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, может помочь урегулировать кризис на Украине, в отличие от "безрассудных" поставок оружия Киеву со стороны НАТО. По мнению профессора, альянс использует Украину в качестве "морской свинки" для испытания нового оружия. Вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг подчеркнул, что единственный верный путь остановить украинский конфликт - путь мирных переговоров. Говоря о плане Китая по урегулированию на Украине, эксперт отметил, что документ не содержит конкретных решений, но он был своевременным напоминанием миру о том, что КНР уважает принимает во внимание тревоги всех стран. Он также указал на то, что конфликт на Украине становится более интенсивным из-за поставок оружия США и их союзниками. Ранее МИД КНР опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.
https://ria.ru/20230304/ukraina-1855846606.html
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в мире, китай, индия, украина, си цзиньпин, нарендра моди, нато, россия
В мире, Китай, Индия, Украина, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, НАТО, Россия
Эксперты рассказали, кто может стать посредником между Россией и Украиной

Эксперты: только КНР и Индия могут быть вероятными посредниками между Россией и Украиной

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Индия и КНР являются единственными мировыми игроками, которые могут сыграть роль посредников в урегулировании украинского конфликта, поскольку их нельзя обвинить в предвзятости, как страны Запады, заявили РИА Новости международные эксперты.
"Мы нейтральны... Это наш подход к кризису... Если вы хотите, чтобы президент (Владимир) Путин слушал разные высказывания, Индия и Китай - единственные варианты для западных стран. Вы не можете назвать их предвзятыми по отношению к Европе или предвзятыми по отношению к России", - подчеркнул профессор индийского университета Jindal Global Панкадж Джа.
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Эксперт также считает, что дружба, которая связывает Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, может помочь урегулировать кризис на Украине, в отличие от "безрассудных" поставок оружия Киеву со стороны НАТО. По мнению профессора, альянс использует Украину в качестве "морской свинки" для испытания нового оружия.
Вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг подчеркнул, что единственный верный путь остановить украинский конфликт - путь мирных переговоров. Говоря о плане Китая по урегулированию на Украине, эксперт отметил, что документ не содержит конкретных решений, но он был своевременным напоминанием миру о том, что КНР уважает принимает во внимание тревоги всех стран. Он также указал на то, что конфликт на Украине становится более интенсивным из-за поставок оружия США и их союзниками.
Ранее МИД КНР опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.
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В миреКитайИндияУкраинаСи ЦзиньпинНарендра МодиНАТОРоссия
 
 
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