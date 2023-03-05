https://ria.ru/20230305/posredniki-1855988621.html

Эксперты рассказали, кто может стать посредником между Россией и Украиной

Эксперты рассказали, кто может стать посредником между Россией и Украиной - РИА Новости, 05.03.2023

Эксперты рассказали, кто может стать посредником между Россией и Украиной

Индия и КНР являются единственными мировыми игроками, которые могут сыграть роль посредников в урегулировании украинского конфликта, поскольку их нельзя... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T17:11

2023-03-05T17:11

2023-03-05T17:11

в мире

китай

индия

украина

си цзиньпин

нарендра моди

нато

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Индия и КНР являются единственными мировыми игроками, которые могут сыграть роль посредников в урегулировании украинского конфликта, поскольку их нельзя обвинить в предвзятости, как страны Запады, заявили РИА Новости международные эксперты. "Мы нейтральны... Это наш подход к кризису... Если вы хотите, чтобы президент (Владимир) Путин слушал разные высказывания, Индия и Китай - единственные варианты для западных стран. Вы не можете назвать их предвзятыми по отношению к Европе или предвзятыми по отношению к России", - подчеркнул профессор индийского университета Jindal Global Панкадж Джа. Эксперт также считает, что дружба, которая связывает Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, может помочь урегулировать кризис на Украине, в отличие от "безрассудных" поставок оружия Киеву со стороны НАТО. По мнению профессора, альянс использует Украину в качестве "морской свинки" для испытания нового оружия. Вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг подчеркнул, что единственный верный путь остановить украинский конфликт - путь мирных переговоров. Говоря о плане Китая по урегулированию на Украине, эксперт отметил, что документ не содержит конкретных решений, но он был своевременным напоминанием миру о том, что КНР уважает принимает во внимание тревоги всех стран. Он также указал на то, что конфликт на Украине становится более интенсивным из-за поставок оружия США и их союзниками. Ранее МИД КНР опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.

https://ria.ru/20230304/ukraina-1855846606.html

https://ria.ru/20230304/atr-1855833031.html

китай

индия

украина

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, индия, украина, си цзиньпин, нарендра моди, нато, россия