Эксперты рассказали, кто может стать посредником между Россией и Украиной
Эксперты: только КНР и Индия могут быть вероятными посредниками между Россией и Украиной
Российско-украинские переговоры. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Индия и КНР являются единственными мировыми игроками, которые могут сыграть роль посредников в урегулировании украинского конфликта, поскольку их нельзя обвинить в предвзятости, как страны Запады, заявили РИА Новости международные эксперты.
"Мы нейтральны... Это наш подход к кризису... Если вы хотите, чтобы президент (Владимир) Путин слушал разные высказывания, Индия и Китай - единственные варианты для западных стран. Вы не можете назвать их предвзятыми по отношению к Европе или предвзятыми по отношению к России", - подчеркнул профессор индийского университета Jindal Global Панкадж Джа.
Эксперт также считает, что дружба, которая связывает Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, может помочь урегулировать кризис на Украине, в отличие от "безрассудных" поставок оружия Киеву со стороны НАТО. По мнению профессора, альянс использует Украину в качестве "морской свинки" для испытания нового оружия.
Вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг подчеркнул, что единственный верный путь остановить украинский конфликт - путь мирных переговоров. Говоря о плане Китая по урегулированию на Украине, эксперт отметил, что документ не содержит конкретных решений, но он был своевременным напоминанием миру о том, что КНР уважает принимает во внимание тревоги всех стран. Он также указал на то, что конфликт на Украине становится более интенсивным из-за поставок оружия США и их союзниками.
Ранее МИД КНР опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.