https://ria.ru/20230305/pogoda-1855937080.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 05.03.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Низкое давление, снег и температура до нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T10:45
2023-03-05T10:45
2023-03-05T10:45
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Низкое давление, снег и температура до нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация будет определяться тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать разрозненные массивы снеговых облаков и более холодный воздух с температурным фоном чуть ниже положенной климатической нормы. Поэтому будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, кратковременные заряды снега время от времени будут идти, ветер западной четверти, 4-9 метров в секунду. Температура в Москве ноль - минус 2, в Подмосковье - ноль - минус 5", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет расти и составит 733 миллиметра ртутного столба. За воскресенье может выпасть ещё порядка 2-3 миллиметров осадков.
https://ria.ru/20230304/pogoda-1855838211.html
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московская область (подмосковье)
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: низкое давление, снег и около нуля ожидаются в Москве в воскресенье