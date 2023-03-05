https://ria.ru/20230305/pogoda-1855937080.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 05.03.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Низкое давление, снег и температура до нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T10:45

2023-03-05T10:45

2023-03-05T10:45

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Низкое давление, снег и температура до нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация будет определяться тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать разрозненные массивы снеговых облаков и более холодный воздух с температурным фоном чуть ниже положенной климатической нормы. Поэтому будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, кратковременные заряды снега время от времени будут идти, ветер западной четверти, 4-9 метров в секунду. Температура в Москве ноль - минус 2, в Подмосковье - ноль - минус 5", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет расти и составит 733 миллиметра ртутного столба. За воскресенье может выпасть ещё порядка 2-3 миллиметров осадков.

https://ria.ru/20230304/pogoda-1855838211.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода, центр "фобос"