https://ria.ru/20230305/pogoda-1855930520.html
В Москве и области за сутки выпало до трети месячной нормы осадков
В Москве и области за сутки выпало до трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 05.03.2023
В Москве и области за сутки выпало до трети месячной нормы осадков
До 33% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T09:35
2023-03-05T09:35
2023-03-05T09:35
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. До 33% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве за сутки на ВДНХ выпало 4 миллиметра осадков, в Тушино - 5 миллиметров, что составляет 10-12% от всей месячной нормы. По Подмосковью больше всего выпало в Волоколамске - 11 миллиметров, это 33% от всего объёма осадков марта", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20230304/pogoda-1855838211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
В Москве и области за сутки выпало до трети месячной нормы осадков
Синоптик Тишковец: до трети месячной нормы осадков выпало в московском регионе за сутки