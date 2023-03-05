https://ria.ru/20230305/pogoda-1855930520.html

В Москве и области за сутки выпало до трети месячной нормы осадков

В Москве и области за сутки выпало до трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 05.03.2023

В Москве и области за сутки выпало до трети месячной нормы осадков

До 33% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T09:35

2023-03-05T09:35

2023-03-05T09:35

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. До 33% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве за сутки на ВДНХ выпало 4 миллиметра осадков, в Тушино - 5 миллиметров, что составляет 10-12% от всей месячной нормы. По Подмосковью больше всего выпало в Волоколамске - 11 миллиметров, это 33% от всего объёма осадков марта", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20230304/pogoda-1855838211.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"