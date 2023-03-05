https://ria.ru/20230305/perevody-1856001658.html

"Золотая Корона" ответила на жалобы о проблемах с денежными переводами

"Золотая Корона" ответила на жалобы о проблемах с денежными переводами - РИА Новости, 05.03.2023

"Золотая Корона" ответила на жалобы о проблемах с денежными переводами

Система "Золотая Корона" после жалоб клиентов на проблемы с трансграничными денежными переводами пояснила, что соблюдает правила работы с зарубежными... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T19:03

2023-03-05T19:03

2023-03-05T19:03

экономика

технологии

россия

москва

владимир путин

рбк (медиагруппа)

тинькофф. кредитные системы

сбер

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Система "Золотая Корона" после жалоб клиентов на проблемы с трансграничными денежными переводами пояснила, что соблюдает правила работы с зарубежными партнерами, которые непосредственно осуществляют выплаты. Ранее издание РБК написало, что клиенты сервиса денежных переводов "Золотая Корона" столкнулись с проблемами при трансграничных переводах с карт российских банков, которые попали под санкции. Клиенты пожаловались на проблемы в работе с картами банков "Тинькофф", "Сбер" и "Альфа банка", которые находятся под санкциями. "При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушение санкционных режимов третьих стран", - ответили РИА Новости в пресс-службе системы, комментируя сообщения СМИ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220301/perevody-1775722499.html

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экономика, технологии, россия, москва, владимир путин, рбк (медиагруппа), тинькофф. кредитные системы, сбер