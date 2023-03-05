"Золотая Корона" ответила на жалобы о проблемах с денежными переводами
"Золотая Корона" о проблемах с переводами: сервис соблюдает правила партнеров за рубежом
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник ГК "Центр финансовых технологий" во время работы в отделе тестирования устройств самообслуживания платежной системы "Золотая корона"
Сотрудник ГК "Центр финансовых технологий" во время работы в отделе тестирования устройств самообслуживания платежной системы "Золотая корона". Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Система "Золотая Корона" после жалоб клиентов на проблемы с трансграничными денежными переводами пояснила, что соблюдает правила работы с зарубежными партнерами, которые непосредственно осуществляют выплаты.
Ранее издание РБК написало, что клиенты сервиса денежных переводов "Золотая Корона" столкнулись с проблемами при трансграничных переводах с карт российских банков, которые попали под санкции. Клиенты пожаловались на проблемы в работе с картами банков "Тинькофф", "Сбер" и "Альфа банка", которые находятся под санкциями.
"При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушение санкционных режимов третьих стран", - ответили РИА Новости в пресс-службе системы, комментируя сообщения СМИ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.