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"Золотая Корона" ответила на жалобы о проблемах с денежными переводами - РИА Новости, 05.03.2023
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19:03 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/perevody-1856001658.html
"Золотая Корона" ответила на жалобы о проблемах с денежными переводами
"Золотая Корона" ответила на жалобы о проблемах с денежными переводами - РИА Новости, 05.03.2023
"Золотая Корона" ответила на жалобы о проблемах с денежными переводами
Система "Золотая Корона" после жалоб клиентов на проблемы с трансграничными денежными переводами пояснила, что соблюдает правила работы с зарубежными... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T19:03
2023-03-05T19:03
экономика
технологии
россия
москва
владимир путин
рбк (медиагруппа)
тинькофф. кредитные системы
сбер
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Система "Золотая Корона" после жалоб клиентов на проблемы с трансграничными денежными переводами пояснила, что соблюдает правила работы с зарубежными партнерами, которые непосредственно осуществляют выплаты. Ранее издание РБК написало, что клиенты сервиса денежных переводов "Золотая Корона" столкнулись с проблемами при трансграничных переводах с карт российских банков, которые попали под санкции. Клиенты пожаловались на проблемы в работе с картами банков "Тинькофф", "Сбер" и "Альфа банка", которые находятся под санкциями. "При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушение санкционных режимов третьих стран", - ответили РИА Новости в пресс-службе системы, комментируя сообщения СМИ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220301/perevody-1775722499.html
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экономика, технологии, россия, москва, владимир путин, рбк (медиагруппа), тинькофф. кредитные системы, сбер
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин, РБК (медиагруппа), Тинькофф. Кредитные Системы, Сбер
"Золотая Корона" ответила на жалобы о проблемах с денежными переводами

"Золотая Корона" о проблемах с переводами: сервис соблюдает правила партнеров за рубежом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник ГК "Центр финансовых технологий" во время работы в отделе тестирования устройств самообслуживания платежной системы "Золотая корона"
Сотрудник ГК Центр финансовых технологий во время работы в отделе тестирования устройств самообслуживания платежной системы Золотая корона - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник ГК "Центр финансовых технологий" во время работы в отделе тестирования устройств самообслуживания платежной системы "Золотая корона". Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Система "Золотая Корона" после жалоб клиентов на проблемы с трансграничными денежными переводами пояснила, что соблюдает правила работы с зарубежными партнерами, которые непосредственно осуществляют выплаты.
Ранее издание РБК написало, что клиенты сервиса денежных переводов "Золотая Корона" столкнулись с проблемами при трансграничных переводах с карт российских банков, которые попали под санкции. Клиенты пожаловались на проблемы в работе с картами банков "Тинькофф", "Сбер" и "Альфа банка", которые находятся под санкциями.
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"При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушение санкционных режимов третьих стран", - ответили РИА Новости в пресс-службе системы, комментируя сообщения СМИ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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