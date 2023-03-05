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Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта - РИА Новости, 05.03.2023
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17:52 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/parkovka-1855992266.html
Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта
Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта - РИА Новости, 05.03.2023
Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковка в Москве 8 марта будет бесплатной. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T17:52
2023-03-05T17:52
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковка в Москве 8 марта будет бесплатной."Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта. Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час", - написал Собянин в своем телеграм-канале.Как уточнил мэр, парковки со шлагбаумами останутся платными и будут работать по установленным тарифам.
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Собянин: парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкМашина на парковке в Москве
Машина на парковке в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Машина на парковке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковка в Москве 8 марта будет бесплатной.
"Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта. Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час", - написал Собянин в своем телеграм-канале.
Как уточнил мэр, парковки со шлагбаумами останутся платными и будут работать по установленным тарифам.
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