https://ria.ru/20230305/parkovka-1855992266.html
Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта
Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта - РИА Новости, 05.03.2023
Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковка в Москве 8 марта будет бесплатной. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T17:52
2023-03-05T17:52
2023-03-05T17:52
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковка в Москве 8 марта будет бесплатной."Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта. Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час", - написал Собянин в своем телеграм-канале.Как уточнил мэр, парковки со шлагбаумами останутся платными и будут работать по установленным тарифам.
https://ria.ru/20230303/moskva-1855528911.html
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта
Собянин: парковка в Москве будет бесплатной 8 марта