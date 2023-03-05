https://ria.ru/20230305/parkovka-1855992266.html

Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта - РИА Новости, 05.03.2023

Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковка в Москве 8 марта будет бесплатной. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T17:52

2023-03-05T17:52

2023-03-05T17:52

общество

москва

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155686/64/1556866449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b870d7d1a56550634b73fecd654d4b2.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковка в Москве 8 марта будет бесплатной."Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта. Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час", - написал Собянин в своем телеграм-канале.Как уточнил мэр, парковки со шлагбаумами останутся платными и будут работать по установленным тарифам.

https://ria.ru/20230303/moskva-1855528911.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, сергей собянин