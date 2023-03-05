Экс-кандидат в президенты США обличила "клику Байдена" и сорвала овации
Экс-конгрессвумен Габбард обвинила Байдена в развязывании ядерной войны и сорвала овации
© AP Photo / Alex BrandonВыступление экс-кандидата в президенты США Тулси Габбард на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия
© AP Photo / Alex Brandon
Выступление экс-кандидата в президенты США Тулси Габбард на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Джо Байден подтолкнул американский народ и весь мир к пропасти ядерной войны, заявила бывшая член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия.
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"Сегодня, когда я стою здесь перед вами, я больше не демократка. Потому что я не могла с чистой совестью оставаться в партии, контролируемой кликой разжигателей войны, которую возглавляет сама королева разжигателей войны Хиллари Клинтон и представляет президент Джо Байден", — сказала Габбард, сорвав аплодисменты публики.
По ее мнению, самая серьезная экзистенциальная угроза заключается в том, что Джо Байден подтолкнул американский народ и весь мир к "пропасти ядерной войны, развязав новую холодную войну и рискуя начать третью мировую".
"Эти вещи выходят за рамки простых расхождений во мнениях или разных взглядов на тот или иной вопрос. Партия, которая сейчас управляет Белым домом, натравливает государственные службы безопасности и федеральные агентства против политических оппонентов и тех из нас, кто осмеливается бросить им вызов, тех, кто говорит правду и здраво рассуждает об их радикальной повестке дня", — отметила она.
Ранее экс-конгрессвумен Тулси Габбард призвала прекратить финансировать Украину, потому что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного правительства в Киеве.