https://ria.ru/20230305/ovatsii-1855917930.html

Экс-кандидат в президенты США обличила "клику Байдена" и сорвала овации

Экс-кандидат в президенты США обличила "клику Байдена" и сорвала овации - РИА Новости, 05.03.2023

Экс-кандидат в президенты США обличила "клику Байдена" и сорвала овации

Джо Байден подтолкнул американский народ и весь мир к пропасти ядерной войны, заявила бывшая член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T05:47

2023-03-05T05:47

2023-03-05T10:38

в мире

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колумбия

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джо байден

тулси габбард

хиллари клинтон

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Джо Байден подтолкнул американский народ и весь мир к пропасти ядерной войны, заявила бывшая член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия.По ее мнению, самая серьезная экзистенциальная угроза заключается в том, что Джо Байден подтолкнул американский народ и весь мир к "пропасти ядерной войны, развязав новую холодную войну и рискуя начать третью мировую"."Эти вещи выходят за рамки простых расхождений во мнениях или разных взглядов на тот или иной вопрос. Партия, которая сейчас управляет Белым домом, натравливает государственные службы безопасности и федеральные агентства против политических оппонентов и тех из нас, кто осмеливается бросить им вызов, тех, кто говорит правду и здраво рассуждает об их радикальной повестке дня", — отметила она.Ранее экс-конгрессвумен Тулси Габбард призвала прекратить финансировать Украину, потому что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного правительства в Киеве.

https://ria.ru/20230305/tramp-1855912118.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, колумбия, украина, джо байден, тулси габбард, хиллари клинтон