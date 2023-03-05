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Украинские войска ночью обстреляли три города в Херсонской области

Украинские войска ночью обстреляли три города в Херсонской области - РИА Новости, 05.03.2023

Украинские войска ночью обстреляли три города в Херсонской области

Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T10:51

2023-03-05T10:51

2023-03-05T10:51

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

новая каховка

каховка

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 5 мар – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 51 снаряд, сообщил в воскресенье представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Васильевка, Старая Збурьевка, Геройское, Софиевка, выпустив в общей сложности 51 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего за сутки украинские войска обстреляли 15 городов и сел региона, выпустив в общей сложности по ним 127 снарядов из ствольной артиллерии.

херсонская область

новая каховка

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , новая каховка, каховка