Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска ночью обстреляли три города в Херсонской области - РИА Новости, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/obstrely-1855937212.html
Украинские войска ночью обстреляли три города в Херсонской области
Украинские войска ночью обстреляли три города в Херсонской области - РИА Новости, 05.03.2023
Украинские войска ночью обстреляли три города в Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T10:51
2023-03-05T10:51
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807034397_0:0:782:440_1920x0_80_0_0_4fe97ee6bddc116a8aaa881433b88dee.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 5 мар – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 51 снаряд, сообщил в воскресенье представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Васильевка, Старая Збурьевка, Геройское, Софиевка, выпустив в общей сложности 51 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего за сутки украинские войска обстреляли 15 городов и сел региона, выпустив в общей сложности по ним 127 снарядов из ствольной артиллерии.
херсонская область
новая каховка
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807034397_27:0:756:546_1920x0_80_0_0_feab9ccfb57cc327fbd735dd7e4c27b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , новая каховка, каховка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка
Украинские войска ночью обстреляли три города в Херсонской области

ВСУ ночью выпустили 51 артиллерийский снаряд по городам и селам в Херсонской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела в Новой Каховке
Стела в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела в Новой Каховке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 5 мар – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 51 снаряд, сообщил в воскресенье представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Васильевка, Старая Збурьевка, Геройское, Софиевка, выпустив в общей сложности 51 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, всего за сутки украинские войска обстреляли 15 городов и сел региона, выпустив в общей сложности по ним 127 снарядов из ствольной артиллерии.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:19
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьНовая КаховкаКаховка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала