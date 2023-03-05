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Украинские войска ночью обстреляли три города в Херсонской области
Украинские войска ночью обстреляли три города в Херсонской области - РИА Новости, 05.03.2023
Украинские войска ночью обстреляли три города в Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T10:51
2023-03-05T10:51
2023-03-05T10:51
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 5 мар – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 51 снаряд, сообщил в воскресенье представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Васильевка, Старая Збурьевка, Геройское, Софиевка, выпустив в общей сложности 51 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего за сутки украинские войска обстреляли 15 городов и сел региона, выпустив в общей сложности по ним 127 снарядов из ствольной артиллерии.
херсонская область
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , новая каховка, каховка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка
Украинские войска ночью обстреляли три города в Херсонской области
ВСУ ночью выпустили 51 артиллерийский снаряд по городам и селам в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 5 мар – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 51 снаряд, сообщил в воскресенье представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Васильевка, Старая Збурьевка, Геройское, Софиевка, выпустив в общей сложности 51 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, всего за сутки украинские войска обстреляли 15 городов и сел региона, выпустив в общей сложности по ним 127 снарядов из ствольной артиллерии.