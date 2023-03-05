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Пекин планирует повышать государственную мощь в области оборонной науки - РИА Новости, 05.03.2023
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04:33 05.03.2023 (обновлено: 04:45 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/nauka-1855916205.html
Пекин планирует повышать государственную мощь в области оборонной науки
Пекин планирует повышать государственную мощь в области оборонной науки - РИА Новости, 05.03.2023
Пекин планирует повышать государственную мощь в области оборонной науки
Китай в 2023 году будет повышать государственную мощь в области оборонной науки, техники, следует из обнародованного в воскресенье социально-экономического... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T04:33
2023-03-05T04:45
пекин
китай
в мире
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ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Китай в 2023 году будет повышать государственную мощь в области оборонной науки, техники, следует из обнародованного в воскресенье социально-экономического плана развития страны.“Необходимо всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, внедрять инновации в военно-стратегическое руководство, активно проводить военное обучение в условиях имитации реальных боевых действий, комплексно развертывать военную борьбу по всем направлениям и во всех сферах”, - говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).Отмечается необходимость “укреплять интегрированную государственную стратегическую систему и наращивать соответствующий потенциал, повышать государственную мощь в области оборонной науки, техники и промышленности”.Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в воскресенье, она продлится до 13 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство страны.
https://ria.ru/20230305/tayvan-1855916303.html
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пекин, китай, в мире
Пекин, Китай, В мире
Пекин планирует повышать государственную мощь в области оборонной науки

В Китае заявили о намерении повышать государственную мощь в области оборонной науки

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВоенный парад в Пекине
Военный парад в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Военный парад в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Китай в 2023 году будет повышать государственную мощь в области оборонной науки, техники, следует из обнародованного в воскресенье социально-экономического плана развития страны.
“Необходимо всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, внедрять инновации в военно-стратегическое руководство, активно проводить военное обучение в условиях имитации реальных боевых действий, комплексно развертывать военную борьбу по всем направлениям и во всех сферах”, - говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
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04:39
Отмечается необходимость “укреплять интегрированную государственную стратегическую систему и наращивать соответствующий потенциал, повышать государственную мощь в области оборонной науки, техники и промышленности”.
Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в воскресенье, она продлится до 13 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство страны.
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