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Эскортницу, получившую награду от разведки Украины, внесли в "Миротворец"

Эскортницу, получившую награду от разведки Украины, внесли в "Миротворец" - РИА Новости, 05.03.2023

Эскортницу, получившую награду от разведки Украины, внесли в "Миротворец"

Украинская эскортница и блогер Оксана Волощук, получившая от ГУР государственную награду, попала в базу "Миротворца", сообщает УНИАН. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T01:04

2023-03-05T01:04

2023-03-05T02:29

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинская эскортница и блогер Оксана Волощук, получившая от ГУР государственную награду, попала в базу "Миротворца", сообщает УНИАН.Как сообщает издание, ее обвиняют в "участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях" и "манипуляции общественно значимой информацией" из-за того, что ранее в соцсетях она публиковала неугодные Киеву высказывания о Крыме. Полуостров, по ее мнению, изменился к лучшему после воссоединения с Россией.Согласно информации, опубликованной на сайте "Миротворец", блогер получила от начальника украинской разведки Буданова медаль "за содействие военной разведке Украины" II степени в октябре 2022. Сама Волощук заявила, что награду ей вручили в офисе президента Украины.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых распространяются данные журналистов, защитников ДНР и ЛНР и других граждан, а также детей. На сайте их называют "изменниками родины".

https://ria.ru/20230204/sutenery-1849777784.html

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