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Эскортницу, получившую награду от разведки Украины, внесли в "Миротворец" - РИА Новости, 05.03.2023
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01:04 05.03.2023 (обновлено: 02:29 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/nagrada-1855907195.html
Эскортницу, получившую награду от разведки Украины, внесли в "Миротворец"
Эскортницу, получившую награду от разведки Украины, внесли в "Миротворец" - РИА Новости, 05.03.2023
Эскортницу, получившую награду от разведки Украины, внесли в "Миротворец"
Украинская эскортница и блогер Оксана Волощук, получившая от ГУР государственную награду, попала в базу "Миротворца", сообщает УНИАН. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T01:04
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинская эскортница и блогер Оксана Волощук, получившая от ГУР государственную награду, попала в базу "Миротворца", сообщает УНИАН.Как сообщает издание, ее обвиняют в "участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях" и "манипуляции общественно значимой информацией" из-за того, что ранее в соцсетях она публиковала неугодные Киеву высказывания о Крыме. Полуостров, по ее мнению, изменился к лучшему после воссоединения с Россией.Согласно информации, опубликованной на сайте "Миротворец", блогер получила от начальника украинской разведки Буданова медаль "за содействие военной разведке Украины" II степени в октябре 2022. Сама Волощук заявила, что награду ей вручили в офисе президента Украины.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых распространяются данные журналистов, защитников ДНР и ЛНР и других граждан, а также детей. На сайте их называют "изменниками родины".
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Эскортницу, получившую награду от разведки Украины, внесли в "Миротворец"

Эскортницу Волощук, получившую награду от украинской разведки, внесли в базу "Миротворца"

© AP Photo / Virginia MayoДевушка с ободке в лентами в цвет флага Украины
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинская эскортница и блогер Оксана Волощук, получившая от ГУР государственную награду, попала в базу "Миротворца", сообщает УНИАН.
Как сообщает издание, ее обвиняют в "участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях" и "манипуляции общественно значимой информацией" из-за того, что ранее в соцсетях она публиковала неугодные Киеву высказывания о Крыме. Полуостров, по ее мнению, изменился к лучшему после воссоединения с Россией.
© Скриншот с сайта "Миротворец"Оксана Волощук в базе "Миротворца"
Оксана Волощук в базе Миротворца
© Скриншот с сайта "Миротворец"
Оксана Волощук в базе "Миротворца"
Согласно информации, опубликованной на сайте "Миротворец", блогер получила от начальника украинской разведки Буданова медаль "за содействие военной разведке Украины" II степени в октябре 2022. Сама Волощук заявила, что награду ей вручили в офисе президента Украины.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых распространяются данные журналистов, защитников ДНР и ЛНР и других граждан, а также детей. На сайте их называют "изменниками родины".
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