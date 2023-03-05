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В Приднестровье отреагировали на переименование молдавского языка - РИА Новости, 05.03.2023
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12:37 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/moldaviya-1855948860.html
В Приднестровье отреагировали на переименование молдавского языка
В Приднестровье отреагировали на переименование молдавского языка - РИА Новости, 05.03.2023
В Приднестровье отреагировали на переименование молдавского языка
Председатель союза молдаван Приднестровья Сергей Санду полагает, что переименование молдавского языка на румынский приведет к потере самосознания молдаван. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T12:37
2023-03-05T12:37
в мире
молдавия
румыния
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Председатель союза молдаван Приднестровья Сергей Санду полагает, что переименование молдавского языка на румынский приведет к потере самосознания молдаван. Второго марта правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" на заседании парламента одобрила в первом чтении переименование государственного языка страны в румынский. Авторы инициативы отметили, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса. Согласно этому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словами "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словами "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии. "Если молдавский язык исчезнет из национального законодательства Республики Молдова, то молдаване этой страны лишатся одного из важнейших элементов национального самосознания. И что это может дальше? Наверное, страна будет называться не Республика Молдова, а какая-то "под-Румыния", - сказал председатель союза в беседе с РИА Новости. "Что касается нашего мнения, молдаван Приднестровья, то оно всегда было, есть и будет без изменений. Мы - молдаване и будем всегда стремиться к тому, чтобы язык у нас здесь в Приднестровье сохранялся веками. Как пошел с 1359 года от Богдана Первого (первого правителя независимого Молдавского государства - ред.), по сегодняшний день этот язык живет и процветает", - подчеркнул Санду. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html
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в мире, молдавия, румыния, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Румыния, Приднестровская Молдавская Республика
В Приднестровье отреагировали на переименование молдавского языка

Союз молдаван в ПМР: переименование молдавского языка приведет к потере самосознания

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Председатель союза молдаван Приднестровья Сергей Санду полагает, что переименование молдавского языка на румынский приведет к потере самосознания молдаван.
Второго марта правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" на заседании парламента одобрила в первом чтении переименование государственного языка страны в румынский. Авторы инициативы отметили, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса. Согласно этому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словами "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словами "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Кишинев отказывается от молдавского языка
4 марта, 08:00
"Если молдавский язык исчезнет из национального законодательства Республики Молдова, то молдаване этой страны лишатся одного из важнейших элементов национального самосознания. И что это может дальше? Наверное, страна будет называться не Республика Молдова, а какая-то "под-Румыния", - сказал председатель союза в беседе с РИА Новости.
"Что касается нашего мнения, молдаван Приднестровья, то оно всегда было, есть и будет без изменений. Мы - молдаване и будем всегда стремиться к тому, чтобы язык у нас здесь в Приднестровье сохранялся веками. Как пошел с 1359 года от Богдана Первого (первого правителя независимого Молдавского государства - ред.), по сегодняшний день этот язык живет и процветает", - подчеркнул Санду.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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