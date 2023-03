https://ria.ru/20230305/missiya-1855995966.html

ЕС готовит отправку гражданской миссии в Молдавию, сообщили СМИ

ЕС готовит отправку гражданской миссии в Молдавию, сообщили СМИ

БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Ряд стран Европейского Союза планируют летом отправить в Молдавию гражданскую миссию, в рамках которой специалисты из ЕС проведут консультации в области юстиции, обеспечения соблюдения закона и охраны правопорядка, сообщает издание Welt am Sonntag. "ЕС планирует направить гражданскую миссию в Республику Молдова", - пишет издание со ссылкой на источники в Европейской службе внешних связей (EEAS). По данным Welt am Sonntag, запланированная миссия будет отправлена в ответ на запрос молдавского правительства и связана с опасениями Кишинёва по поводу конфликта в соседней стране Украине. "EEAS в настоящее время работает над так называемой концепцией антикризисного управления, которая должна быть завершена в этом месяце", - сообщает издание. Отмечается, что наряду с Польшей, странами Балтии, Швецией, Чехией, Португалией, Румынией и Данией Германия является одним из самых важных сторонников проекта. Дипломаты ожидают, что новая миссия начнется "в начале лета", пишет Welt am Sonntag. В рамках миссии Молдавия будет проконсультирована европейским административным персоналом в сферах юстиции, полиции, таможенного дела, борьбе с кибератаками и дезинформацией.

