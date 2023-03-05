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ЕС готовит отправку гражданской миссии в Молдавию, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.03.2023
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18:24 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/missiya-1855995966.html
ЕС готовит отправку гражданской миссии в Молдавию, сообщили СМИ
ЕС готовит отправку гражданской миссии в Молдавию, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.03.2023
ЕС готовит отправку гражданской миссии в Молдавию, сообщили СМИ
Ряд стран Европейского Союза планируют летом отправить в Молдавию гражданскую миссию, в рамках которой специалисты из ЕС проведут консультации в области... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T18:24
2023-03-05T18:24
в мире
молдавия
украина
кишинев
евросоюз
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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Ряд стран Европейского Союза планируют летом отправить в Молдавию гражданскую миссию, в рамках которой специалисты из ЕС проведут консультации в области юстиции, обеспечения соблюдения закона и охраны правопорядка, сообщает издание Welt am Sonntag. "ЕС планирует направить гражданскую миссию в Республику Молдова", - пишет издание со ссылкой на источники в Европейской службе внешних связей (EEAS). По данным Welt am Sonntag, запланированная миссия будет отправлена в ответ на запрос молдавского правительства и связана с опасениями Кишинёва по поводу конфликта в соседней стране Украине. "EEAS в настоящее время работает над так называемой концепцией антикризисного управления, которая должна быть завершена в этом месяце", - сообщает издание. Отмечается, что наряду с Польшей, странами Балтии, Швецией, Чехией, Португалией, Румынией и Данией Германия является одним из самых важных сторонников проекта. Дипломаты ожидают, что новая миссия начнется "в начале лета", пишет Welt am Sonntag. В рамках миссии Молдавия будет проконсультирована европейским административным персоналом в сферах юстиции, полиции, таможенного дела, борьбе с кибератаками и дезинформацией.
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в мире, молдавия, украина, кишинев, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Кишинев, Евросоюз
ЕС готовит отправку гражданской миссии в Молдавию, сообщили СМИ

Welt am Sonntag: ряд стран ЕС готовит отправку гражданской миссии в Молдавию

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Молдавии и Евросоюза
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Государственный флаг Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Ряд стран Европейского Союза планируют летом отправить в Молдавию гражданскую миссию, в рамках которой специалисты из ЕС проведут консультации в области юстиции, обеспечения соблюдения закона и охраны правопорядка, сообщает издание Welt am Sonntag.
"ЕС планирует направить гражданскую миссию в Республику Молдова", - пишет издание со ссылкой на источники в Европейской службе внешних связей (EEAS).
По данным Welt am Sonntag, запланированная миссия будет отправлена в ответ на запрос молдавского правительства и связана с опасениями Кишинёва по поводу конфликта в соседней стране Украине.
"EEAS в настоящее время работает над так называемой концепцией антикризисного управления, которая должна быть завершена в этом месяце", - сообщает издание.
Отмечается, что наряду с Польшей, странами Балтии, Швецией, Чехией, Португалией, Румынией и Данией Германия является одним из самых важных сторонников проекта. Дипломаты ожидают, что новая миссия начнется "в начале лета", пишет Welt am Sonntag.
В рамках миссии Молдавия будет проконсультирована европейским административным персоналом в сферах юстиции, полиции, таможенного дела, борьбе с кибератаками и дезинформацией.
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