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"Проигрывают во всем": давний союзник США засматривается на Китай - РИА Новости, 05.03.2023
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08:00 05.03.2023 (обновлено: 08:05 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/mir-1855669966.html
"Проигрывают во всем": давний союзник США засматривается на Китай
"Проигрывают во всем": давний союзник США засматривается на Китай - РИА Новости, 05.03.2023
"Проигрывают во всем": давний союзник США засматривается на Китай
США существенно уступают Китаю в высокотехнологичных разработках. К такому выводу пришли специалисты даже не из КНР, а из Австралии — традиционного... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T08:00
2023-03-05T08:05
технологии
китай
сша
австралия
джо байден
си цзиньпин
государственный департамент сша
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. США существенно уступают Китаю в высокотехнологичных разработках. К такому выводу пришли специалисты даже не из КНР, а из Австралии — традиционного американского союзника. О том, как и почему меняется расстановка сил в Тихоокеанском регионе, — в материале РИА Новости.Китайское технологическое чудоПо оценкам авторитетного аналитического центра Австралийского института стратегической политики (ASPI), Китай опережает США почти во всех ключевых технологических областях.КНР лидирует в 37 из 44 категорий, отслеживаемых институтом. Соединенные Штаты и другие западные страны проигрывают в разработке передовых технологий, включая электрические батареи, гиперзвуковые устройства и радиочастотные коммуникации, такие как 5G и 6G.Американцы пока впереди только в семи категориях, среди которых — квантовые вычисления и системы космических запусков. Но и в этом смысле у КНР перспективы оптимистичные.Результаты исследования ASPI основаны на анализе научных публикаций в мировых профильных изданиях, а также на опыте применения конкретных технологий на практике."Китай заложил фундамент для того, чтобы позиционировать себя как ведущую мировую научно-технологическую сверхдержаву, установив ошеломляющее порой лидерство в высокоэффективных исследованиях в большинстве важнейших и новых технологических областей", — говорится в отчете института."Для некоторых критических технологий ведущие мировые исследовательские институты базируются в Китае и производят в девять раз больше высокоэффективных исследовательских работ, чем страна, занявшая второе место (США. — Прим. ред.)", — уточняют авторы.Даже одна Китайская академия наук в большинстве из 44 технологий, попавших под анализ, заняла первое или второе место."Китай "импортирует" таланты и знания: пятая часть китайских высокоэффективных статей написана исследователями, прошедшими последипломное обучение в странах "Пяти глаз" (разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. — Прим. ред.). Лидерство Китая — результат продуманного долгосрочного политического планирования, как неоднократно подчеркивали председатель Си Цзиньпин и его предшественники", — указывают австралийцы.Чем ответят СШАASPI — организация неправительственная, но находится под существенным американским влиянием. Штаб-квартиры института расположены в Австралии и Вашингтоне. Нынешнее исследование финансировалось Центром глобального взаимодействия Госдепартамента США и грантом Проекта специальных конкурентных исследований, чья цель — "укрепление долгосрочной конкурентоспособности" Америки.Поэтому опасения по поводу технологического лидерства Китая, высказанные аналитиками, не стоит недооценивать.Это понимают и в США. Президент Джо Байден в прошлом месяце предупреждал конгресс: Америка недостаточно инвестирует в инновации, "в отрасли, которые определят будущее", в то время как Китай намерен доминировать в этих сферах.По мнению австралийских экспертов, Пекин может вскоре монополизировать сразу несколько высокотехнологичных сфер — производство наноразмерных материалов, водорода и аммиака для энергетики, а также синтетическую биологию.В отчете говорится и об успехах Китая в создании гиперзвуковых ракет, способных нести ядерное оружие. Эти достижения, считают авторы доклада, не должны стать сюрпризом для американской разведки — двумя годами ранее именно китайские специалисты представили почти половину "высокоэффективных исследовательских работ в мире" по данной теме.Также эксперты подчеркивают, что существует "большой разрыв между Китаем и США как двумя ведущими странами и всеми остальными". Однако не уточняют, что именно Америка и Запад в целом могут противопоставить азиатскому конкуренту.Битва за ОкеаниюОзабоченность австралийцев по поводу соперничества США и КНР легко объяснить.В прошлом году Азиатско-Тихоокеанский регион в очередной раз оказался в центре внимания Вашингтона и Пекина. Байден, вступив в должность президента, первым делом посетил Японию и Южную Корею, традиционно поддерживающие Америку. Глава китайской дипломатии Ван И ответил масштабным туром по Океании, где заручился поддержкой пусть небольших, но регионально значимых государств.Австралия уже входит в возглавляемые США блоки QUAD и AUKUS, чья главная цель — сдерживание Китая. Однако пока эти объединения не могут похвастаться серьезными достижениями. В странах Океании (к которым примыкает Австралия) Вашингтон одновременно поставил на паузу многие инфраструктурные проекты, в то время как Пекин только наращивает активность.Кроме того, китайцы активно используют наработки зарубежных ученых и отправляют своих специалистов за океан. Австралийские эксперты подчеркивают, что государства "Пяти глаз" соблюдают законы об иностранном влиянии, призванные остановить незаконную передачу критически важных технологий в Китай. Но также отмечают: международное сотрудничество — неотъемлемая часть университетских исследований. Правда, Вашингтон этим пренебрегает и дает таким образом преимущество Пекину.Господдержка как залог успехаСекрет КНР — не только в привлечении иностранного опыта. Как отметил в разговоре с РИА Новости директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова профессор Алексей Маслов, Китай давно и методично работает над развитием стратегических областей и вкладывает в это больше денег, чем США."Учитывая, что структура таких вложений другая, финансируется это прежде всего государством. Эффективность инвестиций выше, меньше накладных расходов. Каждый доллар в КНР дает больше, чем в Америке. Неслучайно Китай обогнал США и по количеству технологических патентов, причем еще несколько лет назад", — напоминает эксперт.Еще один аспект, в котором Пекин опережает соперников, — значительно более быстрое внедрение разработок. За счет государственного контроля система тестирования новых технологий короче. Как следствие, каждое открытие либо находит применение, либо отбраковывается на ранних стадиях."Австралия технологически давным-давно связана с Китаем и во многом взаимодействовала с ним до 2019 года. В 2020-м это прекратилось — в первую очередь из-за пандемии коронавируса. Были разорваны не только непосредственно экономические связи, но и контакты по линии подготовки кадров высшей квалификации, студентов, аспирантов. Австралия замкнулась только на американские технологии, которые, как и говорит новое исследование, начинают отставать от китайских", — отмечает Маслов.Для австралийцев это важный показатель, тем более что из-за географического положения сотрудничество с США логистически затруднено. Поэтому сейчас австралийская пресса все чаще задается вопросом, стоило ли портить отношения с КНР в угоду американцам. И этот тренд, заключает эксперт, еще получит продолжение — Австралия и тесно связанная с ней Новая Зеландия становятся крупной ареной столкновения Вашингтона и Пекина.
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технологии, китай, сша, австралия, джо байден, си цзиньпин, государственный департамент сша
Технологии, Китай, США, Австралия, Джо Байден, Си Цзиньпин, Государственный департамент США

"Проигрывают во всем": давний союзник США засматривается на Китай

© AP Photo / Evan VucciПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. США существенно уступают Китаю в высокотехнологичных разработках. К такому выводу пришли специалисты даже не из КНР, а из Австралии — традиционного американского союзника. О том, как и почему меняется расстановка сил в Тихоокеанском регионе, — в материале РИА Новости.

Китайское технологическое чудо

По оценкам авторитетного аналитического центра Австралийского института стратегической политики (ASPI), Китай опережает США почти во всех ключевых технологических областях.
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КНР лидирует в 37 из 44 категорий, отслеживаемых институтом. Соединенные Штаты и другие западные страны проигрывают в разработке передовых технологий, включая электрические батареи, гиперзвуковые устройства и радиочастотные коммуникации, такие как 5G и 6G.
Американцы пока впереди только в семи категориях, среди которых — квантовые вычисления и системы космических запусков. Но и в этом смысле у КНР перспективы оптимистичные.
Результаты исследования ASPI основаны на анализе научных публикаций в мировых профильных изданиях, а также на опыте применения конкретных технологий на практике.
"Китай заложил фундамент для того, чтобы позиционировать себя как ведущую мировую научно-технологическую сверхдержаву, установив ошеломляющее порой лидерство в высокоэффективных исследованиях в большинстве важнейших и новых технологических областей", — говорится в отчете института.
"Для некоторых критических технологий ведущие мировые исследовательские институты базируются в Китае и производят в девять раз больше высокоэффективных исследовательских работ, чем страна, занявшая второе место (США. — Прим. ред.)", — уточняют авторы.
Даже одна Китайская академия наук в большинстве из 44 технологий, попавших под анализ, заняла первое или второе место.
"Китай "импортирует" таланты и знания: пятая часть китайских высокоэффективных статей написана исследователями, прошедшими последипломное обучение в странах "Пяти глаз" (разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. — Прим. ред.). Лидерство Китая — результат продуманного долгосрочного политического планирования, как неоднократно подчеркивали председатель Си Цзиньпин и его предшественники", — указывают австралийцы.

Чем ответят США

ASPI — организация неправительственная, но находится под существенным американским влиянием. Штаб-квартиры института расположены в Австралии и Вашингтоне. Нынешнее исследование финансировалось Центром глобального взаимодействия Госдепартамента США и грантом Проекта специальных конкурентных исследований, чья цель — "укрепление долгосрочной конкурентоспособности" Америки.
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Поэтому опасения по поводу технологического лидерства Китая, высказанные аналитиками, не стоит недооценивать.
Это понимают и в США. Президент Джо Байден в прошлом месяце предупреждал конгресс: Америка недостаточно инвестирует в инновации, "в отрасли, которые определят будущее", в то время как Китай намерен доминировать в этих сферах.
По мнению австралийских экспертов, Пекин может вскоре монополизировать сразу несколько высокотехнологичных сфер — производство наноразмерных материалов, водорода и аммиака для энергетики, а также синтетическую биологию.
В отчете говорится и об успехах Китая в создании гиперзвуковых ракет, способных нести ядерное оружие. Эти достижения, считают авторы доклада, не должны стать сюрпризом для американской разведки — двумя годами ранее именно китайские специалисты представили почти половину "высокоэффективных исследовательских работ в мире" по данной теме.
Также эксперты подчеркивают, что существует "большой разрыв между Китаем и США как двумя ведущими странами и всеми остальными". Однако не уточняют, что именно Америка и Запад в целом могут противопоставить азиатскому конкуренту.

Битва за Океанию

Озабоченность австралийцев по поводу соперничества США и КНР легко объяснить.
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В прошлом году Азиатско-Тихоокеанский регион в очередной раз оказался в центре внимания Вашингтона и Пекина. Байден, вступив в должность президента, первым делом посетил Японию и Южную Корею, традиционно поддерживающие Америку. Глава китайской дипломатии Ван И ответил масштабным туром по Океании, где заручился поддержкой пусть небольших, но регионально значимых государств.
Австралия уже входит в возглавляемые США блоки QUAD и AUKUS, чья главная цель — сдерживание Китая. Однако пока эти объединения не могут похвастаться серьезными достижениями. В странах Океании (к которым примыкает Австралия) Вашингтон одновременно поставил на паузу многие инфраструктурные проекты, в то время как Пекин только наращивает активность.
Кроме того, китайцы активно используют наработки зарубежных ученых и отправляют своих специалистов за океан. Австралийские эксперты подчеркивают, что государства "Пяти глаз" соблюдают законы об иностранном влиянии, призванные остановить незаконную передачу критически важных технологий в Китай. Но также отмечают: международное сотрудничество — неотъемлемая часть университетских исследований. Правда, Вашингтон этим пренебрегает и дает таким образом преимущество Пекину.

Господдержка как залог успеха

Секрет КНР — не только в привлечении иностранного опыта. Как отметил в разговоре с РИА Новости директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова профессор Алексей Маслов, Китай давно и методично работает над развитием стратегических областей и вкладывает в это больше денег, чем США.
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"Учитывая, что структура таких вложений другая, финансируется это прежде всего государством. Эффективность инвестиций выше, меньше накладных расходов. Каждый доллар в КНР дает больше, чем в Америке. Неслучайно Китай обогнал США и по количеству технологических патентов, причем еще несколько лет назад", — напоминает эксперт.
Еще один аспект, в котором Пекин опережает соперников, — значительно более быстрое внедрение разработок. За счет государственного контроля система тестирования новых технологий короче. Как следствие, каждое открытие либо находит применение, либо отбраковывается на ранних стадиях.
"Австралия технологически давным-давно связана с Китаем и во многом взаимодействовала с ним до 2019 года. В 2020-м это прекратилось — в первую очередь из-за пандемии коронавируса. Были разорваны не только непосредственно экономические связи, но и контакты по линии подготовки кадров высшей квалификации, студентов, аспирантов. Австралия замкнулась только на американские технологии, которые, как и говорит новое исследование, начинают отставать от китайских", — отмечает Маслов.
Для австралийцев это важный показатель, тем более что из-за географического положения сотрудничество с США логистически затруднено. Поэтому сейчас австралийская пресса все чаще задается вопросом, стоило ли портить отношения с КНР в угоду американцам. И этот тренд, заключает эксперт, еще получит продолжение — Австралия и тесно связанная с ней Новая Зеландия становятся крупной ареной столкновения Вашингтона и Пекина.
 
ТехнологииКитайСШААвстралияДжо БайденСи ЦзиньпинГосударственный департамент США
 
 
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