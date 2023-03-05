https://ria.ru/20230305/mir-1855669966.html
"Проигрывают во всем": давний союзник США засматривается на Китай
"Проигрывают во всем": давний союзник США засматривается на Китай - РИА Новости, 05.03.2023
"Проигрывают во всем": давний союзник США засматривается на Китай
США существенно уступают Китаю в высокотехнологичных разработках. К такому выводу пришли специалисты даже не из КНР, а из Австралии — традиционного... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T08:00
2023-03-05T08:00
2023-03-05T08:05
технологии
китай
сша
австралия
джо байден
си цзиньпин
государственный департамент сша
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. США существенно уступают Китаю в высокотехнологичных разработках. К такому выводу пришли специалисты даже не из КНР, а из Австралии — традиционного американского союзника. О том, как и почему меняется расстановка сил в Тихоокеанском регионе, — в материале РИА Новости.Китайское технологическое чудоПо оценкам авторитетного аналитического центра Австралийского института стратегической политики (ASPI), Китай опережает США почти во всех ключевых технологических областях.КНР лидирует в 37 из 44 категорий, отслеживаемых институтом. Соединенные Штаты и другие западные страны проигрывают в разработке передовых технологий, включая электрические батареи, гиперзвуковые устройства и радиочастотные коммуникации, такие как 5G и 6G.Американцы пока впереди только в семи категориях, среди которых — квантовые вычисления и системы космических запусков. Но и в этом смысле у КНР перспективы оптимистичные.Результаты исследования ASPI основаны на анализе научных публикаций в мировых профильных изданиях, а также на опыте применения конкретных технологий на практике."Китай заложил фундамент для того, чтобы позиционировать себя как ведущую мировую научно-технологическую сверхдержаву, установив ошеломляющее порой лидерство в высокоэффективных исследованиях в большинстве важнейших и новых технологических областей", — говорится в отчете института."Для некоторых критических технологий ведущие мировые исследовательские институты базируются в Китае и производят в девять раз больше высокоэффективных исследовательских работ, чем страна, занявшая второе место (США. — Прим. ред.)", — уточняют авторы.Даже одна Китайская академия наук в большинстве из 44 технологий, попавших под анализ, заняла первое или второе место."Китай "импортирует" таланты и знания: пятая часть китайских высокоэффективных статей написана исследователями, прошедшими последипломное обучение в странах "Пяти глаз" (разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. — Прим. ред.). Лидерство Китая — результат продуманного долгосрочного политического планирования, как неоднократно подчеркивали председатель Си Цзиньпин и его предшественники", — указывают австралийцы.Чем ответят СШАASPI — организация неправительственная, но находится под существенным американским влиянием. Штаб-квартиры института расположены в Австралии и Вашингтоне. Нынешнее исследование финансировалось Центром глобального взаимодействия Госдепартамента США и грантом Проекта специальных конкурентных исследований, чья цель — "укрепление долгосрочной конкурентоспособности" Америки.Поэтому опасения по поводу технологического лидерства Китая, высказанные аналитиками, не стоит недооценивать.Это понимают и в США. Президент Джо Байден в прошлом месяце предупреждал конгресс: Америка недостаточно инвестирует в инновации, "в отрасли, которые определят будущее", в то время как Китай намерен доминировать в этих сферах.По мнению австралийских экспертов, Пекин может вскоре монополизировать сразу несколько высокотехнологичных сфер — производство наноразмерных материалов, водорода и аммиака для энергетики, а также синтетическую биологию.В отчете говорится и об успехах Китая в создании гиперзвуковых ракет, способных нести ядерное оружие. Эти достижения, считают авторы доклада, не должны стать сюрпризом для американской разведки — двумя годами ранее именно китайские специалисты представили почти половину "высокоэффективных исследовательских работ в мире" по данной теме.Также эксперты подчеркивают, что существует "большой разрыв между Китаем и США как двумя ведущими странами и всеми остальными". Однако не уточняют, что именно Америка и Запад в целом могут противопоставить азиатскому конкуренту.Битва за ОкеаниюОзабоченность австралийцев по поводу соперничества США и КНР легко объяснить.В прошлом году Азиатско-Тихоокеанский регион в очередной раз оказался в центре внимания Вашингтона и Пекина. Байден, вступив в должность президента, первым делом посетил Японию и Южную Корею, традиционно поддерживающие Америку. Глава китайской дипломатии Ван И ответил масштабным туром по Океании, где заручился поддержкой пусть небольших, но регионально значимых государств.Австралия уже входит в возглавляемые США блоки QUAD и AUKUS, чья главная цель — сдерживание Китая. Однако пока эти объединения не могут похвастаться серьезными достижениями. В странах Океании (к которым примыкает Австралия) Вашингтон одновременно поставил на паузу многие инфраструктурные проекты, в то время как Пекин только наращивает активность.Кроме того, китайцы активно используют наработки зарубежных ученых и отправляют своих специалистов за океан. Австралийские эксперты подчеркивают, что государства "Пяти глаз" соблюдают законы об иностранном влиянии, призванные остановить незаконную передачу критически важных технологий в Китай. Но также отмечают: международное сотрудничество — неотъемлемая часть университетских исследований. Правда, Вашингтон этим пренебрегает и дает таким образом преимущество Пекину.Господдержка как залог успехаСекрет КНР — не только в привлечении иностранного опыта. Как отметил в разговоре с РИА Новости директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова профессор Алексей Маслов, Китай давно и методично работает над развитием стратегических областей и вкладывает в это больше денег, чем США."Учитывая, что структура таких вложений другая, финансируется это прежде всего государством. Эффективность инвестиций выше, меньше накладных расходов. Каждый доллар в КНР дает больше, чем в Америке. Неслучайно Китай обогнал США и по количеству технологических патентов, причем еще несколько лет назад", — напоминает эксперт.Еще один аспект, в котором Пекин опережает соперников, — значительно более быстрое внедрение разработок. За счет государственного контроля система тестирования новых технологий короче. Как следствие, каждое открытие либо находит применение, либо отбраковывается на ранних стадиях."Австралия технологически давным-давно связана с Китаем и во многом взаимодействовала с ним до 2019 года. В 2020-м это прекратилось — в первую очередь из-за пандемии коронавируса. Были разорваны не только непосредственно экономические связи, но и контакты по линии подготовки кадров высшей квалификации, студентов, аспирантов. Австралия замкнулась только на американские технологии, которые, как и говорит новое исследование, начинают отставать от китайских", — отмечает Маслов.Для австралийцев это важный показатель, тем более что из-за географического положения сотрудничество с США логистически затруднено. Поэтому сейчас австралийская пресса все чаще задается вопросом, стоило ли портить отношения с КНР в угоду американцам. И этот тренд, заключает эксперт, еще получит продолжение — Австралия и тесно связанная с ней Новая Зеландия становятся крупной ареной столкновения Вашингтона и Пекина.
https://ria.ru/20221222/kitay-1840537447.html
https://ria.ru/20230208/bayden-1850448582.html
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технологии, китай, сша, австралия, джо байден, си цзиньпин, государственный департамент сша
Технологии, Китай, США, Австралия, Джо Байден, Си Цзиньпин, Государственный департамент США
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. США существенно уступают Китаю в высокотехнологичных разработках. К такому выводу пришли специалисты даже не из КНР, а из Австралии — традиционного американского союзника. О том, как и почему меняется расстановка сил в Тихоокеанском регионе, — в материале РИА Новости.
Китайское технологическое чудо
По оценкам авторитетного аналитического центра Австралийского института стратегической политики (ASPI), Китай опережает США почти во всех ключевых технологических областях.
Китай рассказал, как обеспечит экономический рост в 2023 году
КНР лидирует в 37 из 44 категорий, отслеживаемых институтом. Соединенные Штаты и другие западные страны проигрывают в разработке передовых технологий, включая электрические батареи, гиперзвуковые устройства и радиочастотные коммуникации, такие как 5G и 6G.
Американцы пока впереди только в семи категориях, среди которых — квантовые вычисления и системы космических запусков. Но и в этом смысле у КНР перспективы оптимистичные.
Результаты исследования ASPI основаны на анализе научных публикаций в мировых профильных изданиях, а также на опыте применения конкретных технологий на практике.
"Китай заложил фундамент для того, чтобы позиционировать себя как ведущую мировую научно-технологическую сверхдержаву, установив ошеломляющее порой лидерство в высокоэффективных исследованиях в большинстве важнейших и новых технологических областей", — говорится в отчете института.
"Для некоторых критических технологий ведущие мировые исследовательские институты базируются в Китае и производят в девять раз больше высокоэффективных исследовательских работ, чем страна, занявшая второе место (США. — Прим. ред.)", — уточняют авторы.
Даже одна Китайская академия наук в большинстве из 44 технологий, попавших под анализ, заняла первое или второе место.
"Китай "импортирует" таланты и знания: пятая часть китайских высокоэффективных статей написана исследователями, прошедшими последипломное обучение в странах "Пяти глаз" (разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. — Прим. ред.). Лидерство Китая — результат продуманного долгосрочного политического планирования, как неоднократно подчеркивали председатель Си Цзиньпин и его предшественники", — указывают австралийцы.
ASPI — организация неправительственная, но находится под существенным американским влиянием. Штаб-квартиры института расположены в Австралии и Вашингтоне. Нынешнее исследование финансировалось Центром глобального взаимодействия Госдепартамента США и грантом Проекта специальных конкурентных исследований, чья цель — "укрепление долгосрочной конкурентоспособности" Америки.
США находятся в наилучшей форме для конкуренции с Китаем, заявил Байден
Поэтому опасения по поводу технологического лидерства Китая, высказанные аналитиками, не стоит недооценивать.
Это понимают и в США. Президент Джо Байден в прошлом месяце предупреждал конгресс: Америка недостаточно инвестирует в инновации, "в отрасли, которые определят будущее", в то время как Китай намерен доминировать в этих сферах.
По мнению австралийских экспертов, Пекин может вскоре монополизировать сразу несколько высокотехнологичных сфер — производство наноразмерных материалов, водорода и аммиака для энергетики, а также синтетическую биологию.
В отчете говорится и об успехах Китая в создании гиперзвуковых ракет, способных нести ядерное оружие. Эти достижения, считают авторы доклада, не должны стать сюрпризом для американской разведки — двумя годами ранее именно китайские специалисты представили почти половину "высокоэффективных исследовательских работ в мире" по данной теме.
Также эксперты подчеркивают, что существует "большой разрыв между Китаем и США как двумя ведущими странами и всеми остальными". Однако не уточняют, что именно Америка и Запад в целом могут противопоставить азиатскому конкуренту.
Озабоченность австралийцев по поводу соперничества США и КНР легко объяснить.
"Им уже не помочь". Созданный США военный блок раскалывается о Китай
В прошлом году Азиатско-Тихоокеанский регион в очередной раз оказался в центре внимания Вашингтона и Пекина. Байден, вступив в должность президента, первым делом посетил Японию и Южную Корею, традиционно поддерживающие Америку. Глава китайской дипломатии Ван И ответил масштабным туром по Океании, где заручился поддержкой пусть небольших, но регионально значимых государств.
Австралия уже входит в возглавляемые США блоки QUAD и AUKUS, чья главная цель — сдерживание Китая. Однако пока эти объединения не могут похвастаться серьезными достижениями. В странах Океании (к которым примыкает Австралия) Вашингтон одновременно поставил на паузу многие инфраструктурные проекты, в то время как Пекин только наращивает активность.
Кроме того, китайцы активно используют наработки зарубежных ученых и отправляют своих специалистов за океан. Австралийские эксперты подчеркивают, что государства "Пяти глаз" соблюдают законы об иностранном влиянии, призванные остановить незаконную передачу критически важных технологий в Китай. Но также отмечают: международное сотрудничество — неотъемлемая часть университетских исследований. Правда, Вашингтон этим пренебрегает и дает таким образом преимущество Пекину.
Господдержка как залог успеха
Секрет КНР — не только в привлечении иностранного опыта. Как отметил в разговоре с РИА Новости директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова профессор Алексей Маслов, Китай давно и методично работает над развитием стратегических областей и вкладывает в это больше денег, чем США.
Си Цзиньпин пообещал, что Китай будет активно наращивать импорт
"Учитывая, что структура таких вложений другая, финансируется это прежде всего государством. Эффективность инвестиций выше, меньше накладных расходов. Каждый доллар в КНР дает больше, чем в Америке. Неслучайно Китай обогнал США и по количеству технологических патентов, причем еще несколько лет назад", — напоминает эксперт.
Еще один аспект, в котором Пекин опережает соперников, — значительно более быстрое внедрение разработок. За счет государственного контроля система тестирования новых технологий короче. Как следствие, каждое открытие либо находит применение, либо отбраковывается на ранних стадиях.
"Австралия технологически давным-давно связана с Китаем и во многом взаимодействовала с ним до 2019 года. В 2020-м это прекратилось — в первую очередь из-за пандемии коронавируса. Были разорваны не только непосредственно экономические связи, но и контакты по линии подготовки кадров высшей квалификации, студентов, аспирантов. Австралия замкнулась только на американские технологии, которые, как и говорит новое исследование, начинают отставать от китайских", — отмечает Маслов.
Для австралийцев это важный показатель, тем более что из-за географического положения сотрудничество с США логистически затруднено. Поэтому сейчас австралийская пресса все чаще задается вопросом, стоило ли портить отношения с КНР в угоду американцам. И этот тренд, заключает эксперт, еще получит продолжение — Австралия и тесно связанная с ней Новая Зеландия становятся крупной ареной столкновения Вашингтона и Пекина.