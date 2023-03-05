https://ria.ru/20230305/minoborony-1855962355.html

Киев потерял до 220 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях

Киев потерял до 220 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 05.03.2023

Киев потерял до 220 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T14:34

2023-03-05T14:34

2023-03-05T14:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии "Западной" группировки войск в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1855962968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины