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Киев потерял до 220 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 05.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 05.03.2023 (обновлено: 14:44 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/minoborony-1855962355.html
Киев потерял до 220 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял до 220 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 05.03.2023
Киев потерял до 220 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T14:34
2023-03-05T14:44
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии "Западной" группировки войск в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1855962968.html
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев потерял до 220 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях

За сутки потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях составили до 22 человек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии "Западной" группировки войск в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.
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