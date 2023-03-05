https://ria.ru/20230305/lisichansk-1855958812.html

В Лисичанске в ЛНР один человек погиб после удара украинских войск

В Лисичанске в ЛНР один человек погиб после удара украинских войск - РИА Новости, 05.03.2023

В Лисичанске в ЛНР один человек погиб после удара украинских войск

Один человек погиб, еще семеро пострадали при обстреле украинскими войсками города Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T14:11

2023-03-05T14:11

2023-03-05T14:40

специальная военная операция на украине

происшествия

лисичанск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Один человек погиб, еще семеро пострадали при обстреле украинскими войсками города Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. В 10.00 по населенному пункту Лисичанск с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (два снаряда). В результате обстрела погиб один мирный житель, семь человек получили ранения различной степени тяжести", - сообщил офицер СЦКК.Информация о разрушениях и других пострадавших уточняется.

лисичанск

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины