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В Лисичанске в ЛНР один человек погиб после удара украинских войск - РИА Новости, 05.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 05.03.2023 (обновлено: 14:40 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/lisichansk-1855958812.html
В Лисичанске в ЛНР один человек погиб после удара украинских войск
В Лисичанске в ЛНР один человек погиб после удара украинских войск - РИА Новости, 05.03.2023
В Лисичанске в ЛНР один человек погиб после удара украинских войск
Один человек погиб, еще семеро пострадали при обстреле украинскими войсками города Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T14:11
2023-03-05T14:40
специальная военная операция на украине
происшествия
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Один человек погиб, еще семеро пострадали при обстреле украинскими войсками города Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. В 10.00 по населенному пункту Лисичанск с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (два снаряда). В результате обстрела погиб один мирный житель, семь человек получили ранения различной степени тяжести", - сообщил офицер СЦКК.Информация о разрушениях и других пострадавших уточняется.
лисичанск
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происшествия, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Лисичанске в ЛНР один человек погиб после удара украинских войск

Представительство ЛНР: один человек погиб, семь ранены в Лисичанске после удара ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Один человек погиб, еще семеро пострадали при обстреле украинскими войсками города Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. В 10.00 по населенному пункту Лисичанск с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (два снаряда). В результате обстрела погиб один мирный житель, семь человек получили ранения различной степени тяжести", - сообщил офицер СЦКК.
Информация о разрушениях и других пострадавших уточняется.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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