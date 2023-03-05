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В Лисичанске в ЛНР один человек погиб после удара украинских войск
В Лисичанске в ЛНР один человек погиб после удара украинских войск - РИА Новости, 05.03.2023
В Лисичанске в ЛНР один человек погиб после удара украинских войск
Один человек погиб, еще семеро пострадали при обстреле украинскими войсками города Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T14:11
2023-03-05T14:11
2023-03-05T14:40
специальная военная операция на украине
происшествия
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Один человек погиб, еще семеро пострадали при обстреле украинскими войсками города Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. В 10.00 по населенному пункту Лисичанск с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (два снаряда). В результате обстрела погиб один мирный житель, семь человек получили ранения различной степени тяжести", - сообщил офицер СЦКК.Информация о разрушениях и других пострадавших уточняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Лисичанске в ЛНР один человек погиб после удара украинских войск
Представительство ЛНР: один человек погиб, семь ранены в Лисичанске после удара ВСУ