https://ria.ru/20230305/koronavirus-1855941331.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 человека с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 человека с COVID-19 - РИА Новости, 05.03.2023

В Подмосковье за сутки госпитализировали 21 человека с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 263 случая COVID-19, госпитализирован 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус. рф. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T11:32

2023-03-05T11:32

2023-03-05T11:32

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 263 случая COVID-19, госпитализирован 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус. рф. "Выявлено случаев за сутки - 263, госпитализирован 21 человек, выздоровело 387 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 282 новых случая COVID-19.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19