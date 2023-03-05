https://ria.ru/20230305/koronavirus-1855941129.html

В Москве за сутки госпитализировали 143 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 143 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 05.03.2023

В Москве за сутки госпитализировали 143 пациента с COVID-19

Свыше 2 тысяч случаев COVID-19 выявлено за последние сутки в Москве, за это время скончались 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T11:30

2023-03-05T11:30

2023-03-05T11:49

москва

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Свыше 2 тысяч случаев COVID-19 выявлено за последние сутки в Москве, за это время скончались 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев (заражения) за сутки - 2056, госпитализировано - 143 человека, выздоровели - 1790 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 431 440 случаев коронавируса, выздоровели 3 230 802 человека, умерли 48 262 человека.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество