https://ria.ru/20230305/koronavirus-1855941129.html
В Москве за сутки госпитализировали 143 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 143 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 05.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 143 пациента с COVID-19
Свыше 2 тысяч случаев COVID-19 выявлено за последние сутки в Москве, за это время скончались 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T11:30
2023-03-05T11:30
2023-03-05T11:49
москва
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767195960_0:178:3072:1906_1920x0_80_0_0_137afebc3ed42cbd06173d9eb57c5a4b.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Свыше 2 тысяч случаев COVID-19 выявлено за последние сутки в Москве, за это время скончались 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев (заражения) за сутки - 2056, госпитализировано - 143 человека, выздоровели - 1790 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 431 440 случаев коронавируса, выздоровели 3 230 802 человека, умерли 48 262 человека.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767195960_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c60a0a0ba826677dabffc24e5a62927.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Москва, Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
В Москве за сутки госпитализировали 143 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2056 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек