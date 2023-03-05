https://ria.ru/20230305/koronavirus-1855940915.html
В России за сутки госпитализировали 840 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 840 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.03.2023
В России за сутки госпитализировали 840 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 840 пациентов с COVID-19, на 46,5% меньше, чем накануне, выздоровели 8936 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T11:26
2023-03-05T11:26
2023-03-05T11:26
общество
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распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 840 пациентов с COVID-19, на 46,5% меньше, чем накануне, выздоровели 8936 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 5 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 840 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,5% ... Выздоровело за сутки 8936 человек, или на 22% меньше в сравнении с 4 марта 2023 года", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 11 субъектах РФ, снижение - в 65 регионах, ситуация не изменилась в девяти регионах страны."Выявлено 13 559 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 43 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 840 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 13 559 новых случаев COVID-19, умерли 43 человека