https://ria.ru/20230305/koronavirus-1855940915.html

В России за сутки госпитализировали 840 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 840 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.03.2023

В России за сутки госпитализировали 840 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 840 пациентов с COVID-19, на 46,5% меньше, чем накануне, выздоровели 8936 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T11:26

2023-03-05T11:26

2023-03-05T11:26

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 840 пациентов с COVID-19, на 46,5% меньше, чем накануне, выздоровели 8936 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 5 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 840 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,5% ... Выздоровело за сутки 8936 человек, или на 22% меньше в сравнении с 4 марта 2023 года", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 11 субъектах РФ, снижение - в 65 регионах, ситуация не изменилась в девяти регионах страны."Выявлено 13 559 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 43 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19