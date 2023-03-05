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В Госдуме заявили, что США готовились к конфликту на Украине десять лет - РИА Новости, 05.03.2023
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14:13 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/konflikt-1855959001.html
В Госдуме заявили, что США готовились к конфликту на Украине десять лет
В Госдуме заявили, что США готовились к конфликту на Украине десять лет - РИА Новости, 05.03.2023
В Госдуме заявили, что США готовились к конфликту на Украине десять лет
США готовились к конфликту на Украине последние десять лет, поэтому американские военные корпорации вряд ли позволят кому-либо из американских президентов так... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T14:13
2023-03-05T14:13
в мире
сша
украина
севастополь
дмитрий белик
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госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. США готовились к конфликту на Украине последние десять лет, поэтому американские военные корпорации вряд ли позволят кому-либо из американских президентов так быстро его завершить, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ранее бывший президент США Дональд Трамп заверил, что урегулировать конфликт на Украине в случае его переизбрания на пост главы государства "не составит труда". По его словам, это может и должно быть сделано в течение суток. "США к вооруженному конфликту на Украине готовились последние десять лет. Американские военные корпорации и их лоббисты вряд ли позволят кому-либо из американских президентов быстро закончить этот конфликт, им выгодна дальнейшая его эскалация. Поэтому заявление Трампа о прекращении конфликта в течение суток расцениваю не более чем популизм", - сказал РИА Новости Белик. По его мнению, сегодня вопросы внешней политики решает не президент США, а лоббисты, которые готовы "до крови биться за свои финансовые интересы".
https://ria.ru/20230305/angliya-1855939881.html
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в мире, сша, украина, севастополь, дмитрий белик, дональд трамп, госдума рф
В мире, США, Украина, Севастополь, Дмитрий Белик, Дональд Трамп, Госдума РФ
В Госдуме заявили, что США готовились к конфликту на Украине десять лет

Депутат Госдумы Белик: США готовились к конфликту на Украине десять лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. США готовились к конфликту на Украине последние десять лет, поэтому американские военные корпорации вряд ли позволят кому-либо из американских президентов так быстро его завершить, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заверил, что урегулировать конфликт на Украине в случае его переизбрания на пост главы государства "не составит труда". По его словам, это может и должно быть сделано в течение суток.
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"США к вооруженному конфликту на Украине готовились последние десять лет. Американские военные корпорации и их лоббисты вряд ли позволят кому-либо из американских президентов быстро закончить этот конфликт, им выгодна дальнейшая его эскалация. Поэтому заявление Трампа о прекращении конфликта в течение суток расцениваю не более чем популизм", - сказал РИА Новости Белик.
По его мнению, сегодня вопросы внешней политики решает не президент США, а лоббисты, которые готовы "до крови биться за свои финансовые интересы".
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В миреСШАУкраинаСевастопольДмитрий БеликДональд ТрампГосдума РФ
 
 
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