https://ria.ru/20230305/konflikt-1855959001.html

В Госдуме заявили, что США готовились к конфликту на Украине десять лет

В Госдуме заявили, что США готовились к конфликту на Украине десять лет - РИА Новости, 05.03.2023

В Госдуме заявили, что США готовились к конфликту на Украине десять лет

США готовились к конфликту на Украине последние десять лет, поэтому американские военные корпорации вряд ли позволят кому-либо из американских президентов так... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T14:13

2023-03-05T14:13

2023-03-05T14:13

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госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. США готовились к конфликту на Украине последние десять лет, поэтому американские военные корпорации вряд ли позволят кому-либо из американских президентов так быстро его завершить, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ранее бывший президент США Дональд Трамп заверил, что урегулировать конфликт на Украине в случае его переизбрания на пост главы государства "не составит труда". По его словам, это может и должно быть сделано в течение суток. "США к вооруженному конфликту на Украине готовились последние десять лет. Американские военные корпорации и их лоббисты вряд ли позволят кому-либо из американских президентов быстро закончить этот конфликт, им выгодна дальнейшая его эскалация. Поэтому заявление Трампа о прекращении конфликта в течение суток расцениваю не более чем популизм", - сказал РИА Новости Белик. По его мнению, сегодня вопросы внешней политики решает не президент США, а лоббисты, которые готовы "до крови биться за свои финансовые интересы".

https://ria.ru/20230305/angliya-1855939881.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

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в мире, сша, украина, севастополь, дмитрий белик, дональд трамп, госдума рф