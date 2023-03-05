https://ria.ru/20230305/kitay-1855918103.html

Китай расширит импорт энергоресурсов в 2023 году

Китай расширит импорт энергоресурсов в 2023 году - РИА Новости, 05.03.2023

Китай расширит импорт энергоресурсов в 2023 году

Китай будет расширять импорт передовых технологий и энергетических ресурсов, следует из проекта бюджета на 2023 год. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T05:57

2023-03-05T05:57

2023-03-05T06:01

технологии

китай

пекин

всекитайское собрание народных представителей

в мире

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ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Китай будет расширять импорт передовых технологий и энергетических ресурсов, следует из проекта бюджета на 2023 год. “(Планируется) расширять импорт передовых технологий, важного оборудования, энергетических ресурсов и других видов продукции”, - говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в воскресенье, она продлится до 13 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство страны.

https://ria.ru/20230305/vvp-1855915556.html

китай

пекин

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технологии, китай, пекин, всекитайское собрание народных представителей, в мире