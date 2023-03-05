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Китай расширит импорт энергоресурсов в 2023 году - РИА Новости, 05.03.2023
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05:57 05.03.2023 (обновлено: 06:01 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/kitay-1855918103.html
Китай расширит импорт энергоресурсов в 2023 году
Китай расширит импорт энергоресурсов в 2023 году - РИА Новости, 05.03.2023
Китай расширит импорт энергоресурсов в 2023 году
Китай будет расширять импорт передовых технологий и энергетических ресурсов, следует из проекта бюджета на 2023 год. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T05:57
2023-03-05T06:01
технологии
китай
пекин
всекитайское собрание народных представителей
в мире
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ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Китай будет расширять импорт передовых технологий и энергетических ресурсов, следует из проекта бюджета на 2023 год. “(Планируется) расширять импорт передовых технологий, важного оборудования, энергетических ресурсов и других видов продукции”, - говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в воскресенье, она продлится до 13 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство страны.
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технологии, китай, пекин, всекитайское собрание народных представителей, в мире
Технологии, Китай, Пекин, Всекитайское собрание народных представителей, В мире
Китай расширит импорт энергоресурсов в 2023 году

Проект бюджета КНР предполагает расширение импорта передовых технологий и энергоресурсов

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкXX съезд Коммунистической партии Китая завершился в Доме народных собраний в Пекине
XX съезд Коммунистической партии Китая завершился в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Китай будет расширять импорт передовых технологий и энергетических ресурсов, следует из проекта бюджета на 2023 год.
“(Планируется) расширять импорт передовых технологий, важного оборудования, энергетических ресурсов и других видов продукции”, - говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
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Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в воскресенье, она продлится до 13 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство страны.
 
ТехнологииКитайПекинВсекитайское собрание народных представителейВ мире
 
 
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