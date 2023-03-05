Рейтинг@Mail.ru
В Израиле задержали четырех человек во время демонстраций - РИА Новости, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 05.03.2023 (обновлено: 09:39 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/izrail-1855914644.html
В Израиле задержали четырех человек во время демонстраций
В Израиле задержали четырех человек во время демонстраций - РИА Новости, 05.03.2023
В Израиле задержали четырех человек во время демонстраций
В Израиле задержали четырех человек во время протестов против судебной реформы, пишет газета Times of Israel со ссылкой на представителя полиции. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T03:42
2023-03-05T09:39
в мире
израиль
тель-авив
иерусалим
ицхак герцог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855930807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97761213a9b5aefeb0a78435d0027a94.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Израиле задержали четырех человек во время протестов против судебной реформы, пишет газета Times of Israel со ссылкой на представителя полиции. "Во время этого шествия в связи с нарушением общественного порядка и случаем насилия в отношении сотрудников полиции были задержаны четверо подозреваемых, которые были доставлены в полицейский участок для допроса", — заявили в правоохранительных органах.Ранее газета со ссылкой на организаторов протестов сообщала, что около 400 тысяч протестующих против судебной реформы вышли на демонстрации по всему Израилю. Издание отмечало, что полиция применила водометы против протестующих в Тель-Авиве. Массовые протесты продолжаются в Израиле на фоне одобрения к рассмотрению в кнессете второй части планируемой судебной реформы. Граждане протестуют против судебной реформы девятую неделю подряд. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения инстанции, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Первую часть предлагаемой реформы израильский кнессет принял в первом чтении в минувший понедельник. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство приостановить процесс реформы и вернуться к диалогу с оппозицией. Противники реформы проводят регулярные многотысячные демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме с начала января.
https://ria.ru/20230301/izrail-1855173420.html
https://ria.ru/20230228/provokatsii-1854964951.html
израиль
тель-авив
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855930807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_09cd5e28dde4a1967c0f0f6459c90be3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тель-авив, иерусалим, ицхак герцог
В мире, Израиль, Тель-Авив, Иерусалим, Ицхак Герцог
В Израиле задержали четырех человек во время демонстраций

Times of Israel: полиция Израиля задержала четырех человек во время демонстраций

© AFP 2023 / JACK GUEZСтолкновения демонстрантов с полицией во время протестов против судебной реформы в Тель-Авиве, Израиль. 4 марта 2023
Столкновения демонстрантов с полицией во время протестов против судебной реформы в Тель-Авиве, Израиль. 4 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
Столкновения демонстрантов с полицией во время протестов против судебной реформы в Тель-Авиве, Израиль. 4 марта 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Израиле задержали четырех человек во время протестов против судебной реформы, пишет газета Times of Israel со ссылкой на представителя полиции.
"Во время этого шествия в связи с нарушением общественного порядка и случаем насилия в отношении сотрудников полиции были задержаны четверо подозреваемых, которые были доставлены в полицейский участок для допроса", — заявили в правоохранительных органах.
Кнессет - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Кнессет Израиля утвердил законопроект о смертной казни для террористов
1 марта, 17:00
Ранее газета со ссылкой на организаторов протестов сообщала, что около 400 тысяч протестующих против судебной реформы вышли на демонстрации по всему Израилю. Издание отмечало, что полиция применила водометы против протестующих в Тель-Авиве.
Массовые протесты продолжаются в Израиле на фоне одобрения к рассмотрению в кнессете второй части планируемой судебной реформы. Граждане протестуют против судебной реформы девятую неделю подряд.
Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения инстанции, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Первую часть предлагаемой реформы израильский кнессет принял в первом чтении в минувший понедельник.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство приостановить процесс реформы и вернуться к диалогу с оппозицией. Противники реформы проводят регулярные многотысячные демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме с начала января.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Россия призвала Израиль прекратить вооруженные провокации против Сирии
28 февраля, 20:20
 
В миреИзраильТель-АвивИерусалимИцхак Герцог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала