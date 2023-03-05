https://ria.ru/20230305/izrail-1855914644.html

В Израиле задержали четырех человек во время демонстраций

В Израиле задержали четырех человек во время демонстраций - РИА Новости, 05.03.2023

В Израиле задержали четырех человек во время демонстраций

В Израиле задержали четырех человек во время протестов против судебной реформы, пишет газета Times of Israel со ссылкой на представителя полиции. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T03:42

2023-03-05T03:42

2023-03-05T09:39

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Израиле задержали четырех человек во время протестов против судебной реформы, пишет газета Times of Israel со ссылкой на представителя полиции. "Во время этого шествия в связи с нарушением общественного порядка и случаем насилия в отношении сотрудников полиции были задержаны четверо подозреваемых, которые были доставлены в полицейский участок для допроса", — заявили в правоохранительных органах.Ранее газета со ссылкой на организаторов протестов сообщала, что около 400 тысяч протестующих против судебной реформы вышли на демонстрации по всему Израилю. Издание отмечало, что полиция применила водометы против протестующих в Тель-Авиве. Массовые протесты продолжаются в Израиле на фоне одобрения к рассмотрению в кнессете второй части планируемой судебной реформы. Граждане протестуют против судебной реформы девятую неделю подряд. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения инстанции, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Первую часть предлагаемой реформы израильский кнессет принял в первом чтении в минувший понедельник. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство приостановить процесс реформы и вернуться к диалогу с оппозицией. Противники реформы проводят регулярные многотысячные демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме с начала января.

https://ria.ru/20230301/izrail-1855173420.html

https://ria.ru/20230228/provokatsii-1854964951.html

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в мире, израиль, тель-авив, иерусалим, ицхак герцог