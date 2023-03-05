https://ria.ru/20230305/irkutsk-1855913469.html
В строящейся многоэтажке в Иркутске произошел пожар
В строящейся многоэтажке в Иркутске произошел пожар - РИА Новости, 05.03.2023
В строящейся многоэтажке в Иркутске произошел пожар
Спасатели ликвидируют пожар в строящемся многоэтажном доме в Иркутске, где загорелись строительные леса, сообщил региональный главк . РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T02:49
2023-03-05T02:49
2023-03-05T02:49
происшествия
жилье
иркутск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e7143d31a12b85589d0daff74d7464a.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в строящемся многоэтажном доме в Иркутске, где загорелись строительные леса, сообщил региональный главк . "В 4:46 (23:46 мск – ред.) поступило сообщение о пожаре на Байкальской. На момент прибытия горели строительные леса на 16-м этаже строящегося дома. Из-за постоянной угрозы обрушения строительных конструкций пожарные не могли подняться наверх и приступить к тушению. Площадь пожара около 250 квадратных метров. Пострадавших нет", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что в течение часа пожарные вручную разбирали завалы строительного материала и различных металлических конструкций для установки подъемников. "Производится проливка строительной опалубки на верхних этажах", - добавляется в сообщении. По информации ведомства, на месте работают семь единиц техники и 20 человек.
https://ria.ru/20230304/pozhar-1855890017.html
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8788726bebc4f39cb0a81f43ce22686.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, иркутск
Происшествия, Жилье, Иркутск
В строящейся многоэтажке в Иркутске произошел пожар
МЧС: в строящейся многоэтажке в Иркутске произошел пожар, пострадавших нет
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Спасатели ликвидируют пожар в строящемся многоэтажном доме в Иркутске, где загорелись строительные леса, сообщил региональный главк
.
"В 4:46 (23:46 мск – ред.) поступило сообщение о пожаре на Байкальской. На момент прибытия горели строительные леса на 16-м этаже строящегося дома. Из-за постоянной угрозы обрушения строительных конструкций пожарные не могли подняться наверх и приступить к тушению. Площадь пожара около 250 квадратных метров. Пострадавших нет", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что в течение часа пожарные вручную разбирали завалы строительного материала и различных металлических конструкций для установки подъемников.
"Производится проливка строительной опалубки на верхних этажах", - добавляется в сообщении.
По информации ведомства, на месте работают семь единиц техники и 20 человек.
На севере Москвы ликвидировали пожар в ангаре