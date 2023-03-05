https://ria.ru/20230305/irkutsk-1855913469.html

В строящейся многоэтажке в Иркутске произошел пожар

В строящейся многоэтажке в Иркутске произошел пожар - РИА Новости, 05.03.2023

В строящейся многоэтажке в Иркутске произошел пожар

Спасатели ликвидируют пожар в строящемся многоэтажном доме в Иркутске, где загорелись строительные леса, сообщил региональный главк . РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T02:49

2023-03-05T02:49

2023-03-05T02:49

происшествия

жилье

иркутск

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в строящемся многоэтажном доме в Иркутске, где загорелись строительные леса, сообщил региональный главк . "В 4:46 (23:46 мск – ред.) поступило сообщение о пожаре на Байкальской. На момент прибытия горели строительные леса на 16-м этаже строящегося дома. Из-за постоянной угрозы обрушения строительных конструкций пожарные не могли подняться наверх и приступить к тушению. Площадь пожара около 250 квадратных метров. Пострадавших нет", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что в течение часа пожарные вручную разбирали завалы строительного материала и различных металлических конструкций для установки подъемников. "Производится проливка строительной опалубки на верхних этажах", - добавляется в сообщении. По информации ведомства, на месте работают семь единиц техники и 20 человек.

https://ria.ru/20230304/pozhar-1855890017.html

иркутск

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происшествия, жилье, иркутск