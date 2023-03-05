https://ria.ru/20230305/gretsiya-1855956741.html

На митинг в центре Афин пришли около десяти тысяч человек

На митинг в центре Афин пришли около десяти тысяч человек - РИА Новости, 05.03.2023

На митинг в центре Афин пришли около десяти тысяч человек

Митинг проходит в Афинах в связи с недавней крупной железнодорожной катастрофой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T13:58

2023-03-05T13:58

2023-03-05T23:34

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АФИНЫ, 5 мар — РИА Новости. Митинг проходит в Афинах в связи с недавней крупной железнодорожной катастрофой, передает корреспондент РИА Новости. По оценке местных журналистов, на площадь Синтагма возле парламента пришли не менее десяти тысяч человек. Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов. Погибли 57 человек, десятки ранены. Работники железной дороги, организации студентов и учащихся, профсоюзы и общественные организации призвали граждан выйти на митинг и потребовать от правительства полного расследования причин и обстоятельств трагедии и наказания всех, кто довел железнодорожную сеть страны до развала. На митинге зачитывают письма сотрудников железной дороги и родственников железнодорожников. "Персонала на дороге не хватает, люди работают на износ. Уборщицы не успевают убирать поезда", "Мой отец приходил с работы весь черный и не успевал привести себя в порядок и отдохнуть, как его вызывали на работу, потому что некому работать. Он говорил, что поезда разваливаются и их надо списывать, в них опасно ездить, но их оставляли", "Эти проблемы копились годами, и их не решали", — говорилось в письмах. Многие люди пришли с черными воздушными шарами. Люди держат плакаты: "Убийцы! Приватизация убивает", "Это не несчастный случай. Это преступление", "Будем бастовать до победы". Есть плакаты с требованием отставки премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. Митингующие скандируют: "Вы считаете доходы — мы считаем потерянные жизни". Афинское метро объявило 24-часовую забастовку в воскресенье, однако поезда ходят во время митинга, чтобы участники митинга могли доехать в центр столицы и затем вернуться. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в воскресенье в соцсети извинился перед родственниками погибших и пострадавших. "И лично, и за всех тех, кто правил страной годами. Потому что, действительно, в Греции 2023 года невозможно, чтобы два поезда двигались навстречу по одной линии и никто этого не заметил. Мы не можем, не будем и не должны прятаться за человеческой ошибкой", — написал Мицотакис, который сразу после трагедии называл ее причиной человеческий фактор. "Если бы работа по установке системы дистанционного управления была завершена, эта авария была бы практически невозможна", — сказал Мицотакис.

https://ria.ru/20230301/avarii-1855095143.html

https://ria.ru/20230301/poezda-1855231982.html

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Cлезоточивый газ и светошумовые гранаты: митинги в Афинах из-за аварии поездов Беспорядки начались в Афинах, где проходит митинг из-за аварии поездов, полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты 2023-03-05T13:58 true PT0M33S

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Ольга Фомченкова

в мире, афины, греция, салоники