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На митинг в центре Афин пришли около десяти тысяч человек - РИА Новости, 05.03.2023
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13:58 05.03.2023 (обновлено: 23:34 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/gretsiya-1855956741.html
На митинг в центре Афин пришли около десяти тысяч человек
На митинг в центре Афин пришли около десяти тысяч человек - РИА Новости, 05.03.2023
На митинг в центре Афин пришли около десяти тысяч человек
Митинг проходит в Афинах в связи с недавней крупной железнодорожной катастрофой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T13:58
2023-03-05T23:34
в мире
афины
греция
салоники
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АФИНЫ, 5 мар — РИА Новости. Митинг проходит в Афинах в связи с недавней крупной железнодорожной катастрофой, передает корреспондент РИА Новости. По оценке местных журналистов, на площадь Синтагма возле парламента пришли не менее десяти тысяч человек. Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов. Погибли 57 человек, десятки ранены. Работники железной дороги, организации студентов и учащихся, профсоюзы и общественные организации призвали граждан выйти на митинг и потребовать от правительства полного расследования причин и обстоятельств трагедии и наказания всех, кто довел железнодорожную сеть страны до развала. На митинге зачитывают письма сотрудников железной дороги и родственников железнодорожников. "Персонала на дороге не хватает, люди работают на износ. Уборщицы не успевают убирать поезда", "Мой отец приходил с работы весь черный и не успевал привести себя в порядок и отдохнуть, как его вызывали на работу, потому что некому работать. Он говорил, что поезда разваливаются и их надо списывать, в них опасно ездить, но их оставляли", "Эти проблемы копились годами, и их не решали", — говорилось в письмах. Многие люди пришли с черными воздушными шарами. Люди держат плакаты: "Убийцы! Приватизация убивает", "Это не несчастный случай. Это преступление", "Будем бастовать до победы". Есть плакаты с требованием отставки премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. Митингующие скандируют: "Вы считаете доходы — мы считаем потерянные жизни". Афинское метро объявило 24-часовую забастовку в воскресенье, однако поезда ходят во время митинга, чтобы участники митинга могли доехать в центр столицы и затем вернуться. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в воскресенье в соцсети извинился перед родственниками погибших и пострадавших. "И лично, и за всех тех, кто правил страной годами. Потому что, действительно, в Греции 2023 года невозможно, чтобы два поезда двигались навстречу по одной линии и никто этого не заметил. Мы не можем, не будем и не должны прятаться за человеческой ошибкой", — написал Мицотакис, который сразу после трагедии называл ее причиной человеческий фактор. "Если бы работа по установке системы дистанционного управления была завершена, эта авария была бы практически невозможна", — сказал Мицотакис.
https://ria.ru/20230301/avarii-1855095143.html
https://ria.ru/20230301/poezda-1855231982.html
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Cлезоточивый газ и светошумовые гранаты: митинги в Афинах из-за аварии поездов
Беспорядки начались в Афинах, где проходит митинг из-за аварии поездов, полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты
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в мире, афины, греция, салоники
В мире, Афины, Греция, Салоники
На митинг в центре Афин пришли около десяти тысяч человек

До десяти тысяч человек вышли на митинг в Афинах в связи с железнодорожной катастрофой

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкЗдание парламента Греции в Афинах
Здание парламента Греции в Афинах - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Здание парламента Греции в Афинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 5 мар — РИА Новости. Митинг проходит в Афинах в связи с недавней крупной железнодорожной катастрофой, передает корреспондент РИА Новости.
По оценке местных журналистов, на площадь Синтагма возле парламента пришли не менее десяти тысяч человек.
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в Европе в 2020-2023 годах
1 марта, 13:19
Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов. Погибли 57 человек, десятки ранены.
Работники железной дороги, организации студентов и учащихся, профсоюзы и общественные организации призвали граждан выйти на митинг и потребовать от правительства полного расследования причин и обстоятельств трагедии и наказания всех, кто довел железнодорожную сеть страны до развала.
На митинге зачитывают письма сотрудников железной дороги и родственников железнодорожников.
"Персонала на дороге не хватает, люди работают на износ. Уборщицы не успевают убирать поезда", "Мой отец приходил с работы весь черный и не успевал привести себя в порядок и отдохнуть, как его вызывали на работу, потому что некому работать. Он говорил, что поезда разваливаются и их надо списывать, в них опасно ездить, но их оставляли", "Эти проблемы копились годами, и их не решали", — говорилось в письмах.
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В Греции начальник станции города Лариса признал вину в крушении поездов
1 марта, 21:50
Многие люди пришли с черными воздушными шарами. Люди держат плакаты: "Убийцы! Приватизация убивает", "Это не несчастный случай. Это преступление", "Будем бастовать до победы". Есть плакаты с требованием отставки премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.
Митингующие скандируют: "Вы считаете доходы — мы считаем потерянные жизни".
Афинское метро объявило 24-часовую забастовку в воскресенье, однако поезда ходят во время митинга, чтобы участники митинга могли доехать в центр столицы и затем вернуться.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в воскресенье в соцсети извинился перед родственниками погибших и пострадавших. "И лично, и за всех тех, кто правил страной годами. Потому что, действительно, в Греции 2023 года невозможно, чтобы два поезда двигались навстречу по одной линии и никто этого не заметил. Мы не можем, не будем и не должны прятаться за человеческой ошибкой", — написал Мицотакис, который сразу после трагедии называл ее причиной человеческий фактор.
"Если бы работа по установке системы дистанционного управления была завершена, эта авария была бы практически невозможна", — сказал Мицотакис.
 
В миреАфиныГрецияСалоники
 
 
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