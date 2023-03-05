https://ria.ru/20230305/gosdolg-1856004020.html

Додон обвинил Санду в наращивании госдолга Молдавии

Додон обвинил Санду в наращивании госдолга Молдавии - РИА Новости, 05.03.2023

Додон обвинил Санду в наращивании госдолга Молдавии

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешнюю главу республики Майю Санду в наращивании внешнего госдолга страны: за два года он вырос почти на 2... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T19:17

2023-03-05T19:17

2023-03-05T19:17

в мире

молдавия

майя санду

игорь додон

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КИШИНЕВ, 5 мар – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешнюю главу республики Майю Санду в наращивании внешнего госдолга страны: за два года он вырос почти на 2 миллиарда долларов. В прошлом году Молдавия столкнулась с энергетическим и экономическим кризисами, правительство не смогло минимизировать их последствия. На этом фоне в стране начались протесты оппозиции против роста цен. Годовая инфляция в 2022 году составила 30,2%. "Впервые в истории Молдавии государственный долг превышает 100 миллиардов леев (примерно 5,4 миллиарда долларов). За 24-25 месяцев, как Санду руководит страной, госдолг увеличился на 35 миллиардов леев (1,8 миллиарда долларов - ред.). Эти деньги должны будут вернуть граждане", - заявил Додон в эфире телеканала GRT в Гагаузской автономии Молдавии. Политик отметил, что "каждый день пребывания Санду у власти обходится жителям страны дополнительно в 30-40 миллионов леев к госдолгу (примерно 1,6 миллиона долларов – ред.)". Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230303/moldaviya-1855720843.html

https://ria.ru/20230227/moldaviya-1854569659.html

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в мире, молдавия, майя санду, игорь додон