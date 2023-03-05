https://ria.ru/20230305/gosdolg-1856004020.html
Додон обвинил Санду в наращивании госдолга Молдавии
Додон обвинил Санду в наращивании госдолга Молдавии - РИА Новости, 05.03.2023
Додон обвинил Санду в наращивании госдолга Молдавии
Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешнюю главу республики Майю Санду в наращивании внешнего госдолга страны: за два года он вырос почти на 2... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T19:17
2023-03-05T19:17
2023-03-05T19:17
в мире
молдавия
майя санду
игорь додон
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КИШИНЕВ, 5 мар – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешнюю главу республики Майю Санду в наращивании внешнего госдолга страны: за два года он вырос почти на 2 миллиарда долларов. В прошлом году Молдавия столкнулась с энергетическим и экономическим кризисами, правительство не смогло минимизировать их последствия. На этом фоне в стране начались протесты оппозиции против роста цен. Годовая инфляция в 2022 году составила 30,2%. "Впервые в истории Молдавии государственный долг превышает 100 миллиардов леев (примерно 5,4 миллиарда долларов). За 24-25 месяцев, как Санду руководит страной, госдолг увеличился на 35 миллиардов леев (1,8 миллиарда долларов - ред.). Эти деньги должны будут вернуть граждане", - заявил Додон в эфире телеканала GRT в Гагаузской автономии Молдавии. Политик отметил, что "каждый день пребывания Санду у власти обходится жителям страны дополнительно в 30-40 миллионов леев к госдолгу (примерно 1,6 миллиона долларов – ред.)". Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230303/moldaviya-1855720843.html
https://ria.ru/20230227/moldaviya-1854569659.html
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в мире, молдавия, майя санду, игорь додон
В мире, Молдавия, Майя Санду, Игорь Додон
Додон обвинил Санду в наращивании госдолга Молдавии
Экс-президент Молдавии Додон обвинил Санду в увеличении госдолга на 1,8 миллиарда долларов
КИШИНЕВ, 5 мар – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешнюю главу республики Майю Санду в наращивании внешнего госдолга страны: за два года он вырос почти на 2 миллиарда долларов.
В прошлом году Молдавия столкнулась с энергетическим и экономическим кризисами, правительство не смогло минимизировать их последствия. На этом фоне в стране начались протесты оппозиции против роста цен. Годовая инфляция в 2022 году составила 30,2%.
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"Впервые в истории Молдавии государственный долг превышает 100 миллиардов леев (примерно 5,4 миллиарда долларов). За 24-25 месяцев, как Санду руководит страной, госдолг увеличился на 35 миллиардов леев (1,8 миллиарда долларов - ред.). Эти деньги должны будут вернуть граждане", - заявил Додон в эфире телеканала GRT в Гагаузской автономии Молдавии.
Политик отметил, что "каждый день пребывания Санду у власти обходится жителям страны дополнительно в 30-40 миллионов леев к госдолгу (примерно 1,6 миллиона долларов – ред.)".
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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