https://ria.ru/20230305/garantii-1855995073.html

Шольц заявил, что время для гарантий безопасности Украине еще не пришло

Шольц заявил, что время для гарантий безопасности Украине еще не пришло - РИА Новости, 05.03.2023

Шольц заявил, что время для гарантий безопасности Украине еще не пришло

Запад готов предоставить определенные гарантии безопасности Украине по завершении конфликта, но время для них пока не пришло, заявил канцлер Германии Олаф Шольц РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T18:19

2023-03-05T18:19

2023-03-05T20:00

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олаф шольц

специальная военная операция на украине

йенс столтенберг

владимир путин

нато

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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Запад готов предоставить определенные гарантии безопасности Украине по завершении конфликта, но время для них пока не пришло, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN."Я думаю, они знают, что мы готовы организовать определенного рода гарантии для этой страны на будущий мирный период. Но к этой точке мы еще не пришли", — уточнил политик.Шольц в очередной раз обратил внимание, что западные страны не намерены принимать решений об урегулировании конфликта за Украину. При этом, утверждает он, основой для мирных переговоров должен стать "отвод российских войск".В конце февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также призвал альянс подготовить долгосрочные гарантии безопасности киевским властям после окончания конфликта. Он в очередной раз заявил, что Запад поддерживает право Украины на самооборону, а на Россию "никто не нападает".С 24 февраля 2022 года проходит спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее проведение вынужденной мерой, поскольку Москве "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По словам главы государства, Россия на протяжении 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. Альянс в это время неуклонно расширяется и приближается к российским границам.В конце 2021 года Москва опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований был отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. По всем этим вопросам Запад ответил отказом.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

https://ria.ru/20221206/borrel-1836566233.html

https://ria.ru/20230303/zapad-1855590078.html

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в мире, украина, германия, олаф шольц, йенс столтенберг, владимир путин, нато, россия