Шольц заявил, что время для гарантий безопасности Украине еще не пришло
Канцлер ФРГ Шольц: Запад готов дать гарантии безопасности Украине, но время пока не пришло
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Запад готов предоставить определенные гарантии безопасности Украине по завершении конфликта, но время для них пока не пришло, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN.
"Я думаю, они знают, что мы готовы организовать определенного рода гарантии для этой страны на будущий мирный период. Но к этой точке мы еще не пришли", — уточнил политик.
Шольц в очередной раз обратил внимание, что западные страны не намерены принимать решений об урегулировании конфликта за Украину. При этом, утверждает он, основой для мирных переговоров должен стать "отвод российских войск".
В конце февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также призвал альянс подготовить долгосрочные гарантии безопасности киевским властям после окончания конфликта. Он в очередной раз заявил, что Запад поддерживает право Украины на самооборону, а на Россию "никто не нападает".
С 24 февраля 2022 года проходит спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее проведение вынужденной мерой, поскольку Москве "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По словам главы государства, Россия на протяжении 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. Альянс в это время неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
В конце 2021 года Москва опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований был отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. По всем этим вопросам Запад ответил отказом.