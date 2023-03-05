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Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР из РСЗО - РИА Новости, 05.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 05.03.2023 (обновлено: 14:24 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/donbass-1855959227.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР из РСЗО
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР из РСЗО - РИА Новости, 05.03.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР из РСЗО
Украинские войска выпустили за 10 минут 20 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T14:14
2023-03-05T14:24
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили за 10 минут 20 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 13.40 - населенный пункт Ласточкино – Ясиноватский район: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что другие 10 ракет были выпущены по району в 13.50.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили за 10 минут 20 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 13.40 - населенный пункт Ласточкино – Ясиноватский район: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что другие 10 ракет были выпущены по району в 13.50.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 марта, 16:19
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватая
 
 
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