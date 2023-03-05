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Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР из РСЗО
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР из РСЗО - РИА Новости, 05.03.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР из РСЗО
Украинские войска выпустили за 10 минут 20 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T14:14
2023-03-05T14:14
2023-03-05T14:24
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили за 10 минут 20 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 13.40 - населенный пункт Ласточкино – Ясиноватский район: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что другие 10 ракет были выпущены по району в 13.50.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району