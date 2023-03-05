https://ria.ru/20230305/donbass-1855959227.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР из РСЗО

Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР из РСЗО - РИА Новости, 05.03.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР из РСЗО

Украинские войска выпустили за 10 минут 20 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T14:14

2023-03-05T14:14

2023-03-05T14:24

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили за 10 минут 20 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 13.40 - населенный пункт Ласточкино – Ясиноватский район: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что другие 10 ракет были выпущены по району в 13.50.

донецкая народная республика

ясиноватая

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, ясиноватая